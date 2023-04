“PRODAO SAM DUŠU ZA VELIKE PARE!” Zvezdan izašao iz Bijele kuće, pa razvezao jezik! Priznao da je sve igra!

Zvezdan Slavnić je popio priličnu količinu alkohola na sinoćnjoj žurci, a onda je počeo da priča na improvizovanom engleskom jeziku, i to riječi koje su izazvale dosta pažnje javnosti.

– I sold my soul to the devil, for big money (Prodao sam dušu đavolu za velike pare, prim. aut.) – vikao je Zvezdan dok se šetao po dvorištu.

Sporni snimak pogledajte OVDJE.

Fanovi rijalitija su odmah pokrenuli teorije kako je ovo zapravo Zvezdanovo priznanje da je zbog dobrog honorara u Zadruzi spreman na sve, a da li je zaista u pitanju sve bila njegova igra zarad slave i novca, saznat ćemo veoma uskoro.

