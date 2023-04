MATORA SAZNALA DA SE SANJA UDALA! Završila u suzama: “U svakoj djevojci tražim nju, jako smo se voljele!”

U emiji “Pretres nedjelje” voditeljka Ivana Šopić podigla je Jovanu Tomić Matoru i otkrila joj da se Sanja Stanković hipotetički udala.

– Matora, kako si? Poznajem je jako dobro i ovdje sam s njom proživljavala slomove zbog osobe koja se hipotetički juče udala – rekla je Ivana Šopić.

– Stvarno? Neka je sa srećom. Želim da joj čestitam, drago mi je i zaslužuje. Želim joj sve najljepše, malo sam zbunjena i stvarno mi je drago – rekla je Matora.

– Je l’ moguće na tvoj rođendan? – pitao je Car.

– Čudan je osjećaj. Ne plačem jer mi je krivo, nego jer je meni bila to želja da uradim sa njom. Nije mi krivo nego sad poslije svega da sam ostala sa njom to bi se desilo, željele smo dijete i to joj želim sa mužem. Koliko god suludo zvučalo ona da mi traži oprost, to je osoba sa kojom bih provela ostatak svog života. Ja sam nju pustila da bude srećna, a da se sa tim nisam pomirila. U svakoj devojci tražim nju, ali joj od srca želim sve najbolje, divan je prijatelj i drug. Biće najbolja majka na svetu, znam kakva je bila prema Dunji. Pokazivala mi je slike sa tim dečkom, došle smo u tu fazu. Mi smo se oprostile i broj je bio nešto poslednje. Znam da je srećna i zaljubljena. Ovde me sve vezuje za nju, ali iskreno mi je drago, čestitam joj i nadam se da je srećna. Žao mi je što se tako završilo, voljele smo se jako. Ona je cijeli život promijenila zbog mene. Odvratne stvari sam radila, krivo mi je zbog stvari koje sam rekla i nikad nikome to neću uraditi – pričala je Matora kroz suze.

– Kako baš na taj dan? – pitala je Ivana Šopić.

– Ne znam… Bila sam dobila informaciju da je trudna i to mi je bilo drago. Mnogo smo se borile, mnogo nam je bilo teško. Nisi nas prihvatili ni njeni, ni moji. Ona se i sad bori, nije tako lako nositi breme da je bila sa djevojkom. Ja sam uradila tetovažu za koju ne mislim, uradila sam “Sve jeftino, skupo me je koštalo”, a ne mislim tako. Znam koliko je njoj bilo teško i to ponosno nosim. Ja da nisam ušla u četvorku pomirile bismo se i imale bismo dijete i prešle preko svega – govorila je Tomićeva.

– Koliko je teško da priznaš pred svima da si ti kriva što to nije uspjelo? – pitala je voditeljka.

– Jako. Htjela sam da ispadnem fer prema drugoj strani i nije bio trenutak da kažem Sanji, niti da pričam ovdje, desilo se nešto što je ostala tajna samo u “Zadruzi” . Priznala sam kad smo se rastali i odvojili od emocija, to je bilo pred ulazak ovdje – rekla je Matora.

