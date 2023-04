ISPLIVAO RAZGOVOR IZ HOTELA – Zorica Marković ubijeđena da će je Ana Ćurčić izdati: Takmiči se sa mnom!

Zorica Marković je danas u hotelu, u odsustvu Ane Ćurčić pričala sa DJ Tamaris, kada je rekla da smatra da će je Ana izdati, a ne ona nju.

Tamara joj je govorila da mora da gleda sebe, te da je naivna i plemenita, jer nema loše namjere.

– On se čovjek takmiči sa mnom, zato se sad i nerviram, ja sam tu pa sam tu a on nek radi sa cijelom kućom šta on hoće – govorila je Zorica.

– Znaš kad te ja vidim takvu, meni se smrači, to se na tebe odrazi od malog prsta do trepavice – pričala je Tamaris.

– Zato što se ne foliram – rekla je Zorica.

– Znam Zoko ali pući ćeš jednom – rekla je Tamaris.

– Neću ja njoj zabiti nož kao što oni pričaju, nego će ona meni. Ovi njeni gestovi, ako si rekla da nećeš onda nemoj – rekla je Zorica.

– Oni sve okrenu – kazala je Tamaris, piše srbija danas.

