STRAVIČNO! ANĐELA POKUŠALA SAMOUBISTVO NAKON PREVARE? Njena majka van sebe! Odmah prevezena u bolnicu

Učesnica šeste sezone “Zadruge” Anđela Đuričić doživjela je pravu dramu kada je zatekla svog dečka Zvezdana Slavnića “na gomili” sa Majom Marinković.

Međutim, kako je pisao Srpski telegraf, izgleda da joj to nije bio prvi put da “nahvata” dečka u prevari, te je navodno pokušala zbog toga sebi da oduzme život i hospitalizovana je.

Tokom njenog učešća u petoj sezoni, njena drugarica se oglasila za pomenuti portal i ispričala jezive detalje te drame:

– Anđela je po prirodi temperamentna, svađalica je i ne voli nepravdu. Nije imala mnogo veza, ali su sve bile duge. Mislila sam da će sa svakim dečkom da sklopi brak pošto su joj veze trajale i po pet godina, pa onda odjednom pozove i kaže da je raskinula. U jednog momka je bila zaljubljena toliko da se s društvom maltene nije viđala. Bili smo joj nebitni! Non-stop su bili zajedno, on je nekoliko godina stariji od nje, drži automahaničarsku radnju. Uhvatila ga je u prevari kad je slučajno i bez najave došla kod njega u lokal. Bio je u kancelariji s nekom devojkom, ali nije zaključavao vrata, pa ih je uhvatila na gomili. Nije pravila scenu, samo se okrenula, sela u kola i otišla kući – priča zadrugarkina poznanica.

Kako su tada prenosili pomenuti mediji, Đuričićka je sutradan zvala drugaricu, tražila je da se nađu da joj ispriča da je dečka uhvatila u prevari, a poslije toga je pokušala ono najgore.

– Pozvala me je oko čest sati popodne da mi kaže da moramo dapričamo.Rekla sam joj da možemo da odemo na piće oko osam pošto živim malo dalje od centra grada, pa da bih stigla sve obaveze da završim. Čim smo se našle, videla sam po njoj da nešto nije kako treba i odmah sam je naterala da priča. Rekla je da je momka uhvatila s drugom u radnji i da joj je život postao pakao. Pričala je kako bez njega ne može da živi, ma užaš jedan! Rekla sam: “Anđela, ajde ne lupetaj! Nije jedini muškarac na svetu. Idemo za vikend u grad, naći ćeš i lepšeg i zgodnijeg”. Pokušavala sam da je utešim, ali nikako mi nije uspevalo. Naručivala je žestinu, videla sam da se baš napila, ali sam je pustila. Mislila sam da će da joj bude lakše. Posle smo se normalno rastale i oko 11 sati me je njena majka pozvala. Rekla mi je da je van sebe i da je Anđela prevezena u bolnicu. Zakucala se namerno autom u zgradu, to je ispričala lekarima kad je došla sebi. Strašno je to bilo, niko to ne treba da uradi zbog raskida. Više joj to nikad nije palo na pamet. Nadam se da je naučila lekciju za cijeli život. Ovo joj nije trebalo, ali eto – završava drugarica zadrugarke.

