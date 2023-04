“ZASLUŽILA SAM DA ME PREVARI!” Anđela progovorila o Zvezdanovoj izdaji – iznenadila reakcijom prema Maji!

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” jedno od pitanja je bilo upućeno Anđeli Đuričić.

– Kažeš kako je tebi mogao Zvezdan to da uradi, zašto ne bi mogao kada je prevario ženu sa tobom koja je mnogo više vrijedila u njegovom životu, zašto ne bi i tebe prevario poslije samo par mjeseci? – glasilo je pitanje.

– To sam vjerovatno rekla sinoć u svojim skandalima. Tako da, rekla sam to tad. Kad sam popričala sa Filipom, Filip i Mića su mi najbolje objasnili te stvari. Što kažu, ”karma je ku.ka” zaslužila jesam da mi se desi. Bolje sada, Bog me pogledao. Bolje nego da sam izašla vani pa da me prevario. Pravo da ti kažem, mogu da se zahvalim Maji Marinković što mi je otvorila oči – rekla je Anđela.

– Ne mislim da je iskrena Anđela kada mi se zahvaljuje. Bila je iskrena jutros u svađi kada je rekla sve što misli. Kako je onda Ana žena trebala da odreaguje? To traje dva, tri meseca, a ovo traje 13 godina. Kakve postupke Ana treba da ima, a žena je dobijala i uvrede i razna poniženja. Jeste ona mene indirektno provukla ona negde, u tom besu, ništa ja posle toga nisam komentarisala. Zorica je sve u pravu što je rekla. – rekla je Maja.

– Ana je svakako imala pravo, da se meni to dogodilo ja bih okrenula celu kuću naopačke! Ana je neko ko se ponaša damski, dostojanstveno. Nisam ja uradila nešto što sam demantovala samu sebe, ja sam rekla iskreno i nisam ispala folirant. Ovde ljudi menjaju mišljene je u zavisnosti od situacije u kojoj se nađeš. Zorica je žena danas sve lepo rekla. Smatram da je jako realna kada je cela ova situacija u pitanju. Kada bi Anđela napala mene, demantovala bi samu sebe – rekla je Maja, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

