Kamere zabilježile sve! NIKAD EMOTIVNIJA SCENA U “Zadruzi” – Zvezdan se pred Anom slomio na komade: “Nisam prestao da te volim!”

– Nikada nisam prestao da te volim. Ja sam uradio ružnu stvar, izdao sam te i to je moja bol. Ja ti samo kažem da budeš pametna, sve si mi verovala i sve dobro znaš. Ja tvoju decu nisam nikad spominjao, jedno ime nisam spomenuo. Ja sam spominjao tek posle tebe, to je moje pravo. Ja te molim, stani zbog njih. Pogledala si me u oči, znaš gde i dobro znaš šta sam pročitao u tvojim očima. Koliko god, ja sam jedini i ti si jedina. Ja sam jedini koji ti ne želim zlo, iako smo sve rekli. Slobodna si žena, želim ti predivan život – govorio je Zvezdan.

– Ti si iz naše kuće došao ovde, odjavio me na televiziji jer si osetio emociju i rekao da ne dolazim za Novu godinu. Kad se to desilo tvoj otac mi je plakao na telefon i rekao mi je: “Nemoj da ga osudiš na doživotnu, osudi ga na nehat”, znaš da su to njegove reči. Ja imam pravo da volim sebe i poštujem sebe. Molim te, znaš da ovo nisam zaslužila i da ja ne da nisam zaslužila… Kad sam došla ispred kladionice i pitlaa te za kombinaciju u kojoj si uveliko bio, da li se sećaš scene? Ja kad motam film sećam se koliko puta si me tako terao. Hoću da znaš da Džoni nije cinkaroš, Šmizla je došla kod mene i rekla da 200 evra nisi pozajmio od Džonija i da novac koji si vratio je ostavljen u gradu – govorila je Ana.

– Zašto si rekla da je Džoni? – pitao je Slavnić.

– Meni je to rekla Šmizla, a Džoni nikad prvi nije pomenuo. Ona je to rekla meni kao svojoj drugarici. Nisam znao da je imao kombinaciju sa devojkom, samo da ostavim u kafiću novac, čak mi nije rekao ni koji kafić. Ja to nisam rekla jer sam bila u svom ludilo. Meni je to nebitno, ali želim da znaš. Ja sam sve skontala, sve sam saznala i oni to ne znaju. Ja sam povezala neke stvari, nisi slagao i rekao da si je dovodio kući. Tamo se sve vidi u našem gde smo živeli, kako i sa kim dolaziš, to znaš? Je l’ ima ljudi koji sede? – dodala je Ana.

– Kako onda kažeš da su drugovi sedam dana? – upitao je on.

– Jer me čikaš, a ja sam stala uz njih – rekla je ona.

