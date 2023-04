“JE L’ VAMA TO NORMALNO?” Maja izgorjela jer je zatekla Anđelu u svom krevetu – rat suparnica ne jenjava!

Maja Marinković iznervirala se što je Zvezdan Slavnić probudio, a onda je dodatno poremetilo što je vidjela Anđelu Đuričić da leži na njenom krevetu. Nakon što je obavila razgovor sa Zvezdanom o njihovom odnosu, napustila je izolaciju i pustila Slavnića da spava. Požalila se Mikici Bojaniću i Bilalu Brajloviću na ovu situaciju, piše Srbija Srbija danas

– Ja ulazim u izolaciju, Anđela leži na mom čaršafu – rekla je Maja.

– Kad si ti ušla u izolaciju? – pitao je Bilal.

– Zvezdan me probudio, krenuo da priča nešto sa mnom. Prvo me probude, onda mi neko spava na čaršafu. Je l’ vama to normalno? Bože me sačuvaj – rekla je Maja, piše srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

