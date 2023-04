SRAMOTNO ŠTA JE ZVEZDAN RADIO DOK ANA NIJE BILA U STANU – Bila je primorana da radi po cijeli dan, otkrila skandalozne detalje!

Marija Kulić, Ana Ćurčić i Zorica Marković osvrnule su se na ponašanje Zvezdana Slavnića, te su osudile njegov način života.

– Meni se čini da Zvezdan ne razmišlja svojom glavom. Rekla sam mu da ne uznemirava Anu, a on je kazao ”U redu, neću više” – rekla je Marija.

– Ono što joj je rekao, pas s maslom ne bi pojeo – dodala je Zorica.

– Ona je majka, govri joj bljuvotine koje njena djeca slušaju. Onakve stvari da slušaju djeca je strašno – kazala je Marija.

– A prije tri mjeseca je Ana po njegovim riječima bila boginja – dodala je Zorica.

– Djeluje mi kao da je mnogo gledao rijaliti – rekla je Marija.

-Marija, nije tako. Nema to veze s vezom – kazala je Ana.

– On je došao ovdje u namjeri da ostane što duže može. Rekao je da će doći u svaku sezonu. Sve žene trče ovdje za njim, a ništa ne radi. Kad sam čula da u kasnim četrdesetim igra igrice kod kuće, zaprepastila sam se – kazala je Marija.

– Sve što je rekao da sam ja bila prema njemu, jesam. Malo prije nego što sam ovdje došla sam saznala za njegove preljube. Nisam znala da je dovodio djevojke u naš dom – rekla je Ana.

– Šta je on govorio da radi dok si ti na poslu? – upitala je Marija.

– Gleda filmove, igra igrice i ostalo. Ne želim da uđem u taj stan – rekla je Ana.

– Ti ćeš isto tako naći nekog – rekla je Marija.

– Ma kakvi, ja sam Marija fokusirana samo na to da se stambeno obezbjedim i to je to – rekla je Ana, piše alo.

Facebook komentari