OD SINA ZAHTJEVA DA SE ISELI IZ STANA: Obratila mu se iz “Zadruge” – Ana zabrinuta za njegovu bezbjednost?!

Rijaliti učesnik, Mikica Bojanić komentarisao je Anu Ćurčić i njen odnos sa zadrugarima.

– Sve sam ja rekao, a svi znamo odnos Miće i Zorice, kada sve to uzmemo u obzir, nije mržnja, ali Ana ga ne gotivi. Sve počinje od dana kada je podržao vezu Zvezdana i Anđele – rekao je on, pa dodao:

– Ja Ani ne mislim ništa loše, mislim da je namazana i opasna, to nije ništa uvredljivo, došla je ovdje da se izbori za sebe. Ja sam više puta rekao da ispada da mi imamo nešto protiv Ane, ali ona je pominjala ovdje imena, prijetila… Imaš prava kao povrijeđena žena, tvoj brak ja da popravljam ne mogu, ni ti to nisi uspjela da spriječiš. Ja razumijem povrijeđenu ženu, ali ne treba to tako on ima roditelje – rekao je Mikica, dok je Ana dobacivala da će svi tek vidjeti sve kada budu izašli.

– Sve šta Zvezdan radi je manipulacija, ja sam se njega patološki bojala, a sada bih rekla svom sina da se preseli, da uzme nov stan, moja lokacija se neće znati. Kada sam došla ja sam njemu rekla da nisam više sama u smislu da ga se ne bojim više, jer sam se ja njega bojala patološki – rekla je Ana.

– Šta ti to znači – upitao je Ivan.

– Ja sam kraj njega prošla sito i rešeto, a to više neću – rekla je Ana.

– Objasni šta je htjela sa ovim da preseli sina da ću ga ja juriti – rekao je Zvezdan.

– Ne aludirajući da će on nešto da uradi mom sinu, rekla sam samo da promeni stan – rekla je Ana.

– Svi su skonatali da je tako rečeno – rekla je vodieteljka.

– Demantovala je ona sve to – reklao je Mikica.

– Demantovala je ona mnogo toga, ali nije vrijedelo – dodao je Zvezdan.

Detaljnije pogledajte u videu.

