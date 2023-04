STIGLO PISMO U ZADRUGU KOJE RASTURA DO KOSKE: ZADRUGARU posebno NEĆE BITI DOBRO kad čuje OVE riječi

Zadrugari su dobijali pisma od svojih porodica povodom Uskrsa, a Miljani Kulić tom prilikom obratio otac Siniša, piše Espreso.

– Miljana, ti znaš da te tata voli, voljet ću te i kad umrem. Ne radiš kako treba, ovoga puta te puštam da se uvjeriš kako stvari stoje. Nemoj da dozvoljavaš da te uči materinstvu čovjek koji zna da napolju ima samo Beku, a ne dijete u rijalitiju – pročitala je Miljana poruku od Siniše.

– Očekivala sam da će je Bebica poslati – rekla je Miljana, te je ugledala poklone od podrške i porodice.

– Nezadovoljna si, ne radiš ni malo na sebi. Kad te tapšu po ramenu, tebi je super. Ti si meni nebitna, kada sam šetao sa Željkom on me je upitao: “Tata, jel su ovi ljudi sretni”, ja razmišljam nije bilo nikoga tu, bio sam šokiran, ali on tačno prepoznaje ovo ovdje. On sa tobom nije sretan, a ti to tako preskačeš, jer ti je teško da tako nešto izgovoriš. Ti ne radiš ništa na tom planu da središ svoj život. On treba da zna da njegova majka ima jednog momka koga je izabrala, dijete to vidi i osjeti. Ide tamo gdje mu je lijepo – pričao je Ivan Miljani.

– Sada me zanima mnogo više to dijete, bilo bi mi draže da sutra kada dođe do mene i Jelene, on bude zadovoljan. Zato si ti nezadovoljna jer osjećaš sve ovo što sam ti rekao. Najviše bih volio da si ti u redu, da ne bude da sutra pozovem i javlja mi se Marija – nastavio je Marinković.

Inače, Miljana Kulić pobjegla je iz porodične kuće u Nišu u rijaliti. Ona je ispričala kako ju je majka Marija zaključala kako se ne bi vratila u “Zadrugu”, ali je iskočila kroz prozor.

