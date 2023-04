ZVEZDAN JOJ SPASIO ŽIVOT: Jeziva scena – Marinkovićeva bila ugrožena, napao je! Procurili detalji!

Sledeća zadrugarka koju je sinoć ugostio voditelj Marko Đedović u “Šiša baru” bila je Maja Marinković, piše Srbija danas.

Ona je bez dlake na jeziku progovorila o aktuelnim dešavanjima u Bijeloj kući.

– Šta se desilo maloprije? – pitao je Marko.

– Imala sam malu neprijatnu situaciju sa Pecom. Bio je danas jako lep dan, prelepo je bilo stvarno, baš sam đuskala, bila vesela. Onda asm htela da prilegnem, međutim nisam mogla, mnogo su galamili. Peca konstantno ima neku potrebu da me vređa, ali ja Necu stvarno jako volim. Počeo da me vređa i da me naziva ružnim imenim, onda sam ga gađala, prišla mu an krevet i kažem ćutim ti već mesec dana. Došlo je do fizičkog kontakta, što nije lepo naravno. Spustila se tenzija – odgovorila je Maja.

– Šta se dešava sa Bilalom? – pitao je Marko.

– Ništa. On u poslednje vreme spustio loptu prema meni. Malo je drugačije nastrojen, međutim ne mogu da te lažem, ja emocije prema njemu nemam. Danas je osetio potrebu da me poljubi u obraz, stigli su nam pokloni. Imamo neki normalan odnos – rekla je Maja.

– Šta se dešava sa Zvezdanom? – pitao je Marko.

– Ja Zvekija obožavam! Ja sam maloprije rekla u kući, pakao! Zveki mi je jutros spasio život. Probudila sam se i osetila kako mi nešto zuji iznad glave, bio mi je stršljen na glavi. Onda sam ja bunovno rekla ”aaaaa Zveki” i onda je krenula tu neka priča. Danas smo se našalili, međutim rekla sam mu ”hvala ti, moram da ti priznam da si mi spaasio život” on rekao kao ”mala nemoj da koristiš stršljena da imaš komunikaciju sa mnom.” Zasmetale su mu te neke šale, pritisak. Ja i kada pogrešim uvek priznam. Ja ne mislim da on ima emocije prema Anđeli, da ona prema njemu ima. Ne vidim perspektivu. On ima tu negde ljudskost u sebi, s obzirom da je Anđela pogazila sve moralne kodeske. Od toga napolju nema ništa! Napolju se nećemo družiti ako bude bio sa njom. Nisu drugi brinuli kako se Ana osjeća, šta sad ja… – odgovorila je Maja.

– Da li misliš da je ovo Zvezdanovo spuštanje lopte taktika? – pitao je Marko.

– Ne mislim da Zvezdan to ne radi taktički. Mnogo je zdravije kada tako konstruktivno sa spuštenom loptom pročaju. Ne mislim da je to sve zaslužila – rekla je Maja, pa dodala:

– Svako ima pravo da se izbori za sebe. Ana je za mene žena lavica. Koliko god ja imala blizak odnos sa Zvezdanom, ja negde mnogo više u njihobom odnosu razumijem Anu. Dosta žena iz kuće je zaljubljeno u Zvezdana – rekla je.

– Anđela je neko ko klima glavom na sve što Mića kaže, poslušna je! Više on voli da se tu vrti. Kosi mi se sa nekim stvarima koje je ranije podržavao, ispada smiješan – rekla je Maja, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u videu.

