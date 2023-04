FILIP CAR RASKIRNKAN – Pušten video snimak, svi su saznali o čemu je krišom pričao sa Zadrugarima!

Zadrugarima je prikazan snimak na kojem se vidi kako Filip Car brine da li se Marko Janjušević Janjuš povrijedio kada je pao tokom njihove svađe.

-Očekivao sam kad se otrijezni da će biti ovako, mada je on tu počeo već da se trijezni. Ja njega nisam vrijeđao, nisam se ni zaletao niti bilo šta. Vidio sam da je popio, legao sam u krevet, rekao sam Mikici da neću više da dolazi do ovoga i onda je on ušao u sobu i eto, to je nastalo tada. Dan danas mi neće biti jasno zašto je on ovakav ovdje, a kakav je napolju. Mi napolju se nismo nikad posvađali, mi smo 27 puta pili do kraja, ne može da se popije više. On nikad u gradu nije napravio problem, a pili smo po 20 flaša. Šta je njemu ovdje u ovom prostoru, ne znam šta je. Ne mogu da objasnim, rekao sam da neću da ulazim i da ne potenciram na svađi – rekao je Janjuš, i dodao:

-Ako tako piješ, napolju znaš da piješ, pij napolju. Ja ne znam kako on ovdje dolazi do ovakvih situacija, ne samo sa mnom, nego sa svima. I bolje da se spusti lopta. Ja sad mogu da pričam neke druge stvari koje nisu tačne – rekao je Janjuš.

-Mislim da je bio ko bio u pitanju, da sam u neznanju, bilo bi mi žao. Ja nisam očekivao da će on pristupiti onako prema meni, ja znam da je on meni prvi rekao nešto – rekao je Car, piše Alo.

