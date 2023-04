NIKAD BEZOBRAZNIJA Anđela Đuričić nadmašila samu sebe, zadrugari ne mogu da vjeruju da je ovo izgovorila!

Anđela Đuričić prokomentarisala je osjećanja koja Ana Ćurčić ima prema Zvezdanu Slavniću.

-Ja sam rekla, mene zaista ne zanimaju njena osjećanja prema Zvezdanu. Ni da li ih ima, ni da li ih nema- rekla je Anđela.

-Da nas dvoje nismo ostali zajedno ne bi došla do faze gađenja. Da je sa bilo kojom drugom djevojkom sigurno bi došla do fazu gađenja – rekla je Anđela.

-Ne gadi se on meni zbog Anđele već zbog ponašanja, zbog svega što sam doživjela. Uopšte nije stvar prevara, odjavio me. Naravno da je bolno. Sve što je izgovoreno i sve što mi je čovjek uradio. Ne možeš ti 13 godina izbrisati očas posla! Vjeruj mi ojsećam se, ne znam kako da ti kažem, ali gledam sebe na drugi način. Što se njega tiče stojim iza svega što sam rekla, kad sam ušla u ovu kuću bila su mi skroz drugačija osjećanja. Ne možemo izbrisati sve što smo prošli. Sve ovo što sam ti rekla to je zaista tako – rekla je Ana, piše Alo.

