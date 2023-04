“GADI MI SE, ODVRATAN JE!” Anu sramota što je bila sa Zvezdanom – ponizila ga pred svima, on je napao

Tokom emisije “Gledanje snimaka” zadrugarima je pušten video klip u kojem Ana Ćurčić priča o Zvezdanu Slavniću sa Zoricom Marković i o svojom osjećanjima koje više ne može da definiše zbog svih sukoba i bljuvotina koje je Zvezdan izneo o njoj, piše Srbija danas.

– Gadi mi se, čovjek mi se ozbiljno gadi do te mjere kad mu glas čujem da mi se izlazi iz kuće. Zgadilo mi se sve što se njega tiče, njegovu ličnost, odvratan mi je, a posmatrajući ga ovjjde mi je tek mizerija. Meni da se ovoliko u životu pravdao još bi i čovjek ispao. Toliko mi je sve jadno i bijedno. Sramota me je što sam ovom čovjeku bila toliko odana, to je moj najveći promašaj u životu. Osjećam se kao žena koja je bila sa muškarcem, a on me potpuno ne zaslužuje. Gađenje nije iz emocije i bijesa, gadi mi se u svakom smislu i da stanemo na tome – pričala je Ana.

– Nije bila iskrena, naučila je kad nešto govori da smisli šta će da kaže. Neka radi šta hoće priča da sam ja rijaliti igrač, a ona to postaje. Drago mi je i samo neka je ona bolje. Pošto sam ja dotrčao ovdje, a ne ona to isto govori o njoj. Samo neka se ona oporavi i po meni treba da je bude sramota šta je izgovorila za 13 godina. Sve što smo doživjeli ovdje, doživjeli smo i napolju, a tad nije tako gledala. Ona govori o sebi – dodao je Zvezdan.

