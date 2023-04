“BULIĆ ULAZI DA ANI STAVI ROLEKS NA RUKU!” Isplivao Acin pakleni plan: Zvezdan će dobiti nervni slom? (VIDEO)

Najbolja prijateljica Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, kako su pisali mediji, pobegla je navodno iz Beograda zbog Zvezdana Slavnića i navodnih pretnji.

Međutim, danas se Kačavenda pojavila na snimanju spota pevača Emira Đulovića u centru Beograda, te dala ekskluzivni intervju za portal SrbijaDanas. Danas gubim nevinost kada je muzička industrija u pitanju. Ne znam koja će biti moja uloga u spotu, videćemo. Novac koji se bude zaradio od pesme uložiću u fondaciju za zaštitu žena koje su žrtve nasilja – počela je Ako se desi da uđem ja, Ana će biti prvo mesto. Ako ne uđem mislim da je Bilal sada favorit. Miljana se nakon svih ovih godina izgradila u rijalitiju, mislim da je fer da osvoji prvo mesto iako je ošinuta. Dala bih joj prvo mesto da svima zapuši usta – rekla je MilenaPitali smo Milenu i šta se dešava sa famoznim Roleks satom, koji je Aca najavio kao poklon Ani.

– Čekali smo trenutak da Aca i ja uđemo u “Zadrugu”. Zamislili smo da me Aca uvede pod mišku u “Zadrugu”, pa da joj stavi sat na ruku lično i da ga na taj način dobije. A ne da ga dobije u kutiji, bez pompe. Mi smo hteli da to bude pompezno! Ovaj bi dobio nervni slom! Ako se to ne desi tamo, onda će sigurno biti čim ona izađe. Biće pozvani svi mediji da se vidi sertifikat da je pravi, da ga uruči lično Aca Bulić. A kuma će biti tu da kumuje… – kazala je Milena.

Ceo intervju pogledajte u videu ispod.

