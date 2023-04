‘NEMATE ŠTA DA KAŽETE, JA SAM ZA VAS BOG!’ Car ušao u ŽESTOK SUKOB sa Bilalom zbog morala njegove djevojke

Bilal od kako se vratio je drugačija osoba od one koje je bio pre toga. Prva, druga, treća, to što kažeš da te voditelji ne pitaju, ne, kad neko hoće da kaže ti priđeš i kažeš ono što ti je na pameti. Imaš priliku da komentarišeš i pričaš, do mile volje! Ti si opterećen time ko će da bude prvi, drugi, treći. Verujem da ti je dovoljno što ćeš biti prepoznatljiv. A prva mesta u rijalitiju osvajaju oni koji imaju najveću podršku. Grešiš! – rekla je Marija.

Puno mi je sad dala smernica, pa ne mogu odjednom da se setim. -rekao je Bilal.

Sad ja opet da se ponavljam, ne želim! – dodao je Bilal.

Sinoć i juče kad je bila ona, ko je najnaivniji, ti si u tom nekom svom izlaganju, ti si rekao da si ispao najnaivniji u druženju sa Miljanom. Jesi to mislio ozbiljno ? – pitao je Mića Bilala.

Da, jesam. To sam rekao jer je pričao o meni, pa sam imao potrebu da se odbranim. Ne mogu mu to zameriti jer to radi prema svim osobama. Naivan sam što mu dajem toliki pristuo sebi, a smatram da ga ne zaslužuje. – rekao je Bilal.

Pitaj je dobro da ti kaže istinu o kojoj se pričalo sve vreme! Izvukao sam sve informacije.

Svaki dan pričaš o njoj! – rekao je Car.

Milica mi je sve ispričala šta su danima pričali ispod jorgana! Milica mi je rekla! – rekao je Bilal.

Mislim da ti je najpametnije da pitaš nju! Možda znaš nešto, ali sve teško! Onda će biti ja se mešam vama dvoma zato što mi se kao ona.. – rekao je Bilal.

Ja kad sam ti rekao da se poljubila sa Zvezdanom, nisi mi poverovao! – rekao je Bilal.

Ti pričaš o svima drugima, sem o sebi, kad te neko nešto pita. – rekao je Car.

Ako ćemo tako, što Aleksandra ne ispriča neke stvari? – pitao je Bilal.

Mikice, meni je najlakše ispričati, ali ona je ta koja je pričala Milici. – rekoa je Bilal.

Nisi trebao ni da se obratiš ni da kažeš.. – rekao je Mikica.

Da nije bilo mene pričali bi ste o Ivani Puzić i o Bilalu. Hajde molim te! – rekla je Aleksandra.

Nemate šta da kažete, ja sam za vas Bog! – rekao je Car, piše Pink.

