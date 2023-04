ISPLIVAO RAZGOVOR MOKE I SLAVICE SLAVNIĆ: Ovako su se Zvezdanovi roditelji POMIRILI

Otac aktuelnog učesnika “Zadruge 6” Zvezdana Slavnića, Moka Slavnić gostovao je na “Hype” televiziji kod Dalile Dragojević, zajedno sa svojom ljepšom polovinom, operskom pjevačicom, Tamarom Nikezić.

Ovom prilikom, oni su prokomentarisali aktuelna dešavanja između Zvezdana i Anđele Đuričić i njegove bivše vanbračne supruge, Ane Ćurčić.

– Tu su bile neke tehničke stvari, oko plaćanja za njen dom, negdje oko 500 eura. Ja nisam stigao ništa ni da kažem, ona je rekla: “Daj da odmah to platimo”. Nema pomirenja sa Zvezdanovom majkom. Trebala je ona nešto da kaže, bila je svjedok kada je Zvezdan živio četiri godine sa svojom djevojkom. Zvezdan ima bivšu djevojku, ni žena, ni vanbračna žena – rekao je Moka.

– Ja imam stav sljedeći, sve što je njegovo, bivše žene, sinovi, kćerke, unuci, ja ću da budem na strani tih ljudi, jer je on moj odabir. Njegov sin može da bude, ne znam kakav ulikovac, ali je njegovo dijete. Svoje meso se ne jede. Neću ga podržavati u njegovim lošim postpucima, ali je legitimno da se bori za svoje dijete – rekla je Tamara.

– Nismo se mi pomirili, ona me je nazvala i rekla: “Nemoj molim te da prekineš odmah”. Rekao sam joj da ništa ne slaže, da samo kaže u čemu je bila svjedok u vezi Zvezdana… Neposredno prije ulaska Zvezdanove bivše djevojke, ona me je zamolila da jurim neki pregled Zvezdanovoj majci, naravno da nisam trepnuo, to nema veze sa emocijama. Tek sam poslije vidio šta je to značilo Zvezdanu, njegova bivša kao: “Ne vjerujem”. Sad je dobio i trećeg Makija, evo je (Tamara). Dok nije ušla Ana, on je bio najomiljeniji, bez konkurencije…Ljudi se onda dijele. Ona je jedna prevarena i očajna žena, to je laž do laži. Ja ne želim o njoj da pričam, neka oni pričaju. Moj i njen odnos je bio perfektan, zajedno smo plakali, a onda sam dobio da sam nula od čovjeka – dodao je Slavnić.

– Ja sam samo jedan dan pogledala, baš me je zanimalo da vidim njen profil. Ona je vrlo svoja, vrlo direktna, vrlo borbena. Sada iz mojih nekih izvora crnogorskih, ona je iz dobre, časne i imućne kuće, ona je vrlo vrijedna i ako Bog da mislim da će biti zajedno, da će imati poroda i da će biti dobra žena – rekla je Tamara, a na pitanje da li smatra da je obrukala svoju porodicu, ona je imala da kaže:

– Čime da ih obruka? Ona se bori za svoju ljubav i svoje parče kolača – odgovorila je ona.

– Zašto se Ana uopšte njoj obraća?! Neka se obrati Zvezdanu, a ne prvo veče kao: “Je l’ si oprala zubiće?”. Šta je ona uradila? Ona je slobodna, Zvezdan je ustao i raskinuo. Samo da je vidim, ovog mog bih malo po gu*i, a njoj bih rekao: “Nemoj više da se izvinjavaš ovoj prevarantkinji. Rekla ti je da li si oprala zubiće”, ja da sam na Zvezdanovom mjestu, ja bih rekao: “Ni ti nisi prala, gu**la si”. Ovo je tipičan primjer kada muškarac ne ulijeće da zaštiti svoju djevojku – rekao je Moka.

– Svi ti njeni postupci su žene koja je ostavljena i koja je gubitnik. Ona hoće tim niskim udarcima da plasira tu svoju osvetoljubivost, na jedan vrlo ružan način. Ponavljam, šta joj je djevojka kriva?! Evo primjera radi, pojavi se druga žena kod Zorana, šta ja imam s tom ženom?! Kakve veze imam s njom?! Ja imam s njim da sjednem i kažem: “Šta to nije pilo vodu u našem odnosu?! Trebao si da sjedneš da mi kažeš, da nađemo rješenje ili da se razilazimo”, ja nemam šta da pričam pobogu sa tom ženom – rekla je Tamara, piše Espreso.

