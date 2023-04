SVI ZNATE SUPRUGU EKREMA JEVRIĆA: Neće vam biti dobro kad vidite KAKO DANAS IZGLEDA

Ekrem Jevrić, učesnik rijaliti šou programa umro je 2016. godine, a iza sebe je ostavio suprugu Igbalu i četvoro djece.

Nakon vijesti o smrti šoumena, u domaćim medijima se pisalo kako će Igbala izbaciti pjesmu i postati pjevačica, ali je ona to demantovala.

– Teško mi je da pričam, kako mogu tako da pišu. Ostala sam bez Ekrema, imam četvoro djece kojima sad moram da budem i otac i majka. Ja nisam pjevačica, nisam htjela da uđem u te rijalitije ni dok je Ekrem bio živ, iako su nam nudili veliki novac – rekla je Igbala svojevremeno za “Fokuspress” i dodala:

– Mnogi ljudi su povjerovali da je to istina da ja želim u rijaliti i da postanem pjevačica. Ranije sam dok je Ekrem bio živ ćutala dok su nam izmišljali razne laži. Taj Ali King nije naš porodični prijatelj i Ekrem je s njima prekinuo sve odnose nakon laži koje je pričao. On je prije nekoliko godina dolazio kod nas i snimao sa Ekremom duet, a i u nekom njihovom spotu sam se i ja pojavljivala. Sad on to izgleda želi da iskoristi i da preko mrtvog Ekrema ponovo stiče popularnost. Ukoliko bilo šta objavi, mimo moje pismene dozvole, ja ću ga tužiti. Molim ga da me ostavi na miru – navela je ona tada, piše Espreso.co.rs.

– Ima li ko da mene i moju djecu zaštiti. Zbog čega mi udaraju na obraz da ja samo dva meseca nakon Ekremove smrti snimam pjesme i idem u rijalitije. Mene u životu, otkako je Ekrem umro, održavaju moja djeca. Mi svakodnevno plačemo i nije nam do pjesme. Ekremova smrt nas je zatekla i još se nismo povratili. Imao je samo 55 godina – zaključila je Igbala Jevrić tada za “Fokuspress”.

Facebook komentari