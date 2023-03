Bukti rat Ane i Zvezdana! Bivši supružnici zatresli Bijelu kuću – Slavnić priznao: “Bio sam užasan!”

Tokom emisije “Pitanja gledalaca” voditeljka Dušica Jakovljević dala je riječ Miljani Kulić kako bi komentarisala odnos Ana Ćurčić i Zvezdana Slavnića.

– U ovoj priči Ana treba da bude najsrećnija jer je ona predstavila njega kao stvora koji joj je uništio život, maltretirao je i rešavala mu kockarske dugove, a sinoć je jedna rečnica bila kontradiktora kad je rekla: “Da me voliš ne bi mi ovo uradio”. Ako ga toliko voli, a on je radio loše stvari, treba da ga pusti da ode. Biće bolje njoj i njemu, procvetaće i ona. Znači da je ipak boli, a imala je toliko nesrećan život – govorila je Miljana.

– Nisam rekla da sam imala 13 godina nesrećan život, bilo je lepih i ružnih stvari – dodala je Ana.

– Ja mislim da se svima kristalizuje mišljenje i da će tek svima biti sve jasno – dodala je Kulićeva.

– Rečenicu koju sam sinoć rekla odnosi se na deo kad je uhapšen, boravio je 4 godine u zatvoru, pričali smo u nekim stvarima i ja sam ponovo stekla poverenje i prešla preko nekih stvari. On je to ispoštovao 10 meseci, dok nije ušao – pričala je Ana.

– Mislim da je trebala sebe da stavi na prvo mesto, sebe da voli najviše, a ne druge. Žena koja ima decu, zna se ko na kom mestu treba da bude – komentarisala je Marija.

– Drugi put mi ovo pominje, neću da dopustim. Moja deca su meni prioritet, nemoj nikad da staviš meni u usta da sam stavila Zvezdana ispred svoje dece – pričala je Ana.

– Neću ništa da potvrđujem, nemoj ništa da me pitaš. Radi šta hoćeš i nemoj da me pitaš. Moje stanje jeste bilo takvo, kad sam hteo da idem bilo je da mogu da idem na dva sata. Ja negde jedan dan da odem, našla bi me na kraju sveta. Da, ja pobegnem u sobu i to ne kao što ona kaže mojom željom, jer ona vrlo dobro zna zašto, ali neću da izbacujem. Ja sam sebi bio užasan, mogu da zamislim njima. Opcije su bile da izgubim slobodu i naravno da ona nije davala da to radim, a ja jako nezadovoljan ne zbog odnosa sa njom, nego sa sobom i svojim životom – govorio je Zvezdan.

– Momak, opusti se i uživaj – poručila je Ana.

– Ima samo povređena stranka koja je ona. Ili budi normalna ili nemoj, a ne selektivno. Ti si osetio da sam bio iskren, a bio sam neiskren kad si iznosila svoje mišljenje – rekao je Slavnić.

– Taj deo sam nazvala foliranjem – dobacila je Miljana.

– Kao Zorica što k*nja da sam ženu dizao, ja za nju reč ružnu nisam rekao. Voliš ti Zorka. Ja sam rekao to, mislim tako, a meni se ovde nešto desilo što nisam planirao. Nismo se rastali jer nisi htela da se rastanemo sigurno – govorio je Zvezdan.

– Hoćeš da kažem? Mislim da bi ti bilo vrlo neprijatno – poručila je Ana.

– Ovo nije Ana, ona ne zna gde joj je d*pe, a gde glava. Ja sa njom reč nisam rekao o nama, kao nama jer je dobro znam i znam kakvo je njeno stanje. Ja sam onaj dan rekao jer sam je video kao lutalicu, ne zna ni gde je, ni ko je. Opsovao sam je i rekao ružne stvari u svađama, a i dalje ne znam gde sam rekao ružne stvari? – govorio je Zvezdan.

– Kad on nešto uradi, to je on uradio, on je kriv, ali se njemu desilo. Ja ću da izvučem da pokažeš ko si – pričala je Ana.

– Ja nemam pravo na sreću dalje, jer sam ja nešto pogrešio – rekao je Zvezdan, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastvku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari