“PRODUKCIJA NE NAMIJEŠTA GLASANJE I IZBACIVANJE!” Adam Đogani progovorio o NEPROČITANIM PROCENTIMA! Evo šta stoji iza svega

Milionski auditorijum je šokiralo kada je produkcija tokom ovog izbacivanja odlučila da se prvi put u istoriji Pinkovih rijalitija ne čitaju procenti i rezultati glasanja, već samo da se saošti ime učesnika koji napušta Zadrugu, a Adam je objasnio šta stoji iza svega:Produkcija stvarno ne namešta ni glasanje niti izbacivanje, niti bilo šta drugo, to je odlučeno još dok sam bio unutra, dok još nisam bio nominovan, Đedović nam je rekao da će tako biti kako zadrugari ne bi favorizovali jedni druge zbog tih procenata, već da budu što iskreniji, što će se postići samo ako ne znaju kako se kotiraju napolju, a ja sam svoje rezultate glasanja vide i to možeš u svakom trenutku da saznaš, ja mislim da je to odličan potez produkcije.Kako je sve poremetila zakasnela vest o trudnoći Lune Miljković koja je do njega došla kasno u Zadruzi, te je on tokom radio emisije čestitao sestri na drugom stanju, iako je Luna već tada na žalost izgubila bebu, Adam nam je odma otkrio kako je reagovao kada je saznao istinu.Kada sam izašao sve sam saznao, a tada kada mi je Anđela rekla, plakao sam kao malo dete. Ne znam, oni su mladi i vole se i biće sigurno sve u redu, samo neka su oni živi i zdravi, biće prilike još, bitno je da su oni dobro. – rekao je Adam.

