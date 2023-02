“Životna greška je što ga NISAM UZEO OD MAJKE!” Moka progovorio o Zvezdanovom ODRASTANJU: “Nije mogla da ga ODGOJI?!”

Legenda jugoslovenske košarke, Zoran Moka Slavnić, gostujući u jednoj emisiji dotakao se djetinjstva svog sina, Zvezdana Slavnića, koja je postao glavna tema rijalitija kada je javno prevario svoju nevenčanu suprugu Anu Ćurčić sa Anđelom Đuričić.

Moka je prvo otkrio da je Zvezdan bio mangupčić sa 14 godina, kao i da je njegova najveća greška kao oca ta što ga nije uzeo od majke koja nije bila sposobna da ga odgoji.

– Imao je 14 godina kada smo se razveli njegova majka i ja. Moja životna greška je što ga nisam uzeo kod sebe, jer majka nije bila sposobna da ga odgoji. Ne jer to nije željela, već je Zvezdan postao mangupčič sa 14 godina. On i ja nikada nismo bili u situaciji da ne govorimo, on je samo bježao od mene jer sam ga kritikovao. Stalno sam mu govorio da će on zauvek da bude moj sin, a da je njegova stvar da li želi da mu ja budem otac. On je moju karijeru ladno podnio, imao je svega osam godina, tako da sa te strane nije ništa uticalo da on ode na ulicu – rekao je Moka za Kurir TV, pa nastaviio:

– Nije njega ulica uzela, već je on uzeo ulicu. Zvezdan je sve imao, a njegovi drugovi nisu imali, pa su zbog toga radili raznorazne stvari koje se rade na ulici, a pritom su bile sankcije. Kada je Zvezdan prvi put bio u zatvoru sedam i po godina iako mu je robija bila devet i po, Kristijan Golubović je rekao da sam ja nazvao par brojeva i to sredio. A sada kažem njemu i svima da sam tada rekao Zvezdanu da ako je kriv, to će da plati koliko treba, dakle, nisam pozvao niti jedan broj – rekao je Slavnić, piše Srbija Danas.

Nakon toga, slavni košarkaš je demantovao navode da Zvezdan ima kriminogen karakter, pa je opisao kako je izgledao jedan njegov dan:

– Zvezdan je upisao petu gimnaziju, a od 35 učenika njih 30 su bili vukovci. Njegov dan je tekao tako što ga ja odvezem u školu u sedam ujutru, poslije toga idemo kod moje majke na ručak i onda mu dođe profesor iz šest predmeta i na kraju odemo do Pionira jer sam ja tad trenirao u Zvezdi. Poslije šest mjeseci mi je rekao da više to ne može da izdrži. Prvi razred sa šest godina je inače završio u Italiji, a šesti razred u Španiji. Tako da je perfektno znao italjanski, engelski i španski jezik – zaključio je u “Pulsu Srbije”.

Facebook komentari