“GDJE SAM BJEŽALA, GDJE SAM SPAVALA, ZAVRŠILA NA LIJEKOVIMA” – Ana VRIŠTALA na Zvezdana kad je rekao da VOLI Anđelu

Ana Ćurčić je sinoć doživjela nervni slom kada je Zvezdan Slavnić priznao da voli Anđelu Đuričić.

Ćurčićeva je tada krenula da pravi haos te je priznala da je radila tri posla da bi Zvezdan i cijela porodica imali da jedu.

– Sada ću da pričam kako sam živjela, jer sam se ja borila, kako sam ja radila. A ti Ana Spasojević ako misliš da igram rijaliti, gledam te u oči i kažem ti da sam samo ja njegova žrtva i ništa drugo – rekla je Ana.

– Biće tužena za ovo – rekao je Zvezdan.

– Milena, Biljana, sve što znate o mom životu, gdje sam spavala kod vas, gdje sam bježala, na kojim sam lijekovima završila, sve dajte u novine! Se**m ti se u ljubav, ja sam ti pored svega što nisi imao dala. Ti ćeš da pričaš o spuštenim roletnama. Sram te bilo go**o jedno! Sve si zaslužio i sve ću reći. Muka mi je da ne mogu ništa da kažem, jer nisam imala pravo glasa. Kada ti nešto kažem, dobijem batine, sram te bilo! Ja te čekam iz zatvora, nemoj da ti pismo izbacim u javnost. Obećao je da me neće tući, da ću biti gospođa i da neću raditi tri posla. Prodavala sam igračke, da bi imali da jedemo, prodavala sam dvije godine svoju garderobu, a to je samo dio. Zato nisam došla samo zbog prevare, meni je ona najmanja stvar. Idi je*i samo to znaš i da radiš – urlala je Ana, piše Srbija danas.

