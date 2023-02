“SVI MOJI SU POHAPŠENI!” Bilal unio informaciju koja je RAZVALILA zadrugarku – najbliži joj završili IZA REŠETAKA

Bilal Brajlović je nedavno ušao u “Zadrugu” i odmah je napravio pometnju na imanju. Jovana Tomić Matora poverila se zadrugarima da je Bilal psihički uništio informacijom koju je uneo iz spoljnog svijeta. Saznala je da je splav na kom je radila potonuo i da su njeni najbolji prijatelji uhapšeni zbog toga.

– I ja sam loše psihički – rekla je Slađa Lazić.

– Mene je toliko Bilal razvalio informacijama… Drugarica mi nije poslala hranu. Sad tripujem da nešto nisam uradila. Što bi se ljutila što imam s*ks sa Anitom? Korak me dijeli od depre, ništa mi nije jasno šta se dešava. Još mi je Ša izašao, Ša i Tamara se poznaju – dodala je Matora.

– A šta ti je rekao Bilal? – pitala je Sanja Grujić.

– Da je potonuo “Fristajler” i da su svi ovi moji pohapšeni – ispričala je Tomićeva.

– Nemoj da se nerviraš. Što je potonuo? – pitala je Slađa.

– Mnogo se nerviram. Ne znam šta se dešava. Mada mi je Bilal rekao da sam najbolja u svim rijalitijima. Ali brinem, ti ljudi mi znače. Gde se to priča u rijalitiju? Kaže Bilal, to je rekao Adamu. Naravno da će Adam da kaže meni. Još ja kažem Adamu da se javi Ciletu i kaže da sam ljuta na njega, a Adam meni ispriča to – govorila je Matora.

Podsjećamo, strogo je zabranjeno unositi informacije iz spoljnog svijeta u “Zadrugu”. Produkcija je već reagovala i kaznila je Bilala kaznom u iznosu od milion dinara zbog kršenja ovog pravila, piše Srbija danas.

