“NIJE VAS OŽENIO, BURMU NISTE DOBILI” – Anđela se brutalno obrušila na Anu, ponizila je! Ovako šokantne uvrede niko nije očekivao

Ljubavnica Anđela Đuričić i bivša supruga Ana Ćurčić našle su se oči u oči, a mlada Crnogorka je oštro napala Ćurčićevu, braneći sebe i njenu ljubav sa Zvezdanom Slavnićem, piše Kurir.

– Što se tiče ovoga, sama je rekla gospođica, pošto je Zvezdan nikad oženio. Ja sam rekla u ponedeljak šta sam imala, rekla mi je pitanje kad sam mu prebacila neke stvari koje mene bole, a razgovor nismo obavili. Ona se umešala u našu vezu, kao njegova bivša žena, pitala me je: “Ako je tvoja emocija toliko velika zašto ne bi prešla preko toga?”, ja sam pitala zašto ne pređe preko mene ako je emocija toliko velika. Znate se 30 godina, nije vas oženio, burmu nikad niste dobili, kao ni on od vas. Ne može preko mene da mu pređe samo jer je javna scena, da se desilo u spoljnom svetu, kao što je bila devojka pre ulaska i 2015. za tu pred ulazak je saznala kad je ušao, a te godinama unazad je znala i prešla preko toga. Meni je Zvezdan sve pričao i znala sam da je vara. Ako je nju uvredilo pitanje, nije moja stvar. Nisam velika Anđela Đuričić ,ali ispada da jesam. On je imao šta je imao sa Aleksnadrom, kad nije bio sa mnom družio se sa Majom, ali pokušavam da budem sa njim i pokušavaću da sklonim stvari kao da se nisu ni desile, tako isto može i ona da pokuša, to nije uvreda nego istina – govorila je Anđela.

– Ana, imaš nešto da dodaš? – pitao je Darko.

– Ni riječ, neka uživa sa Zvekijem i bezuslovno neka mu vjeruje – dodala je Ana.

– Opet bezobrazno i arogantno ponašanje, s rukama u džepovima. Sad ništa nije bilo sa Aleksandrom, pa što je onda cmizdrila ako nije primetila ništa što se tiče Aleksandre i Maje? Sad to nema veze šta je bilo. Isto će da je čeka kao Anu jer i ona prelazi preko Aleksandre, Ane i Maje, bez obzira što sa Majom nije bilo ništa zvanično. Čim je na početku veze tako, kad treba da bude najlepše i da mu bude jedina – govorila je Marija Kulić.

– Bila je situacija kad je Filip Car rekao kad izađu da će biti bez para, a ja sam se nakašljala i rekla da razmišljam o tome kad nije bilo para. Mene ne boli prevara, nisam očekivala da će Zvezdan Slavnić ovo da uradi ni u ludilu. Mislim da su reči i stav su samo reči, a mene zanimaju dela iza ovog prostora. To je ljubav i poštovanje koje sam ja pokazala ovom čoveku. Mene nije bilo sramota stvari koje sam radila emotivno i finansijski. Kad god gospođica bude pričala o pravoj ljubavi neću davati komentar, a ona monologe može da vodi do kraja rijalitija – dodala je Ana.

