“ŠTA TO RADIŠ SA ZVEZDANOM?!” Car napravio PAKAO Aleks zbog Slavnića, doveo je do ivice NERVNOG SLOMA

Filip Car održao je monolog prilikom čega je ukazao Aleksandri Nikolić na najveći problem u njihovoj vezi.U utorak sam bio pijan, ona mi je došla i rekla da joj je Zvezdan nudio vino. To je trebalo da mi kaže kad se otreznim. Ja sam za neke stvari kriv, nisam rekao da se ti loše ponašaš. Nemamo problem. U utorak i četvrak su se desila sr*anja. Ako smo se svađali oko sedenja pored Janjuša i Zvezdana, onda nemaš tu šta da tražiš. Mene nije bilo tu, ti si odmah našla da sedneš tu. Ti ne kapiraš šta sve to budi u meni. Zašto si sela pored njega, šta to radiš s njim? Onda me dovodiš u situaciju da ja radim duplo gore. Ako si ti opuštena, i ja ću biti. Znaš šta je najveći problem? – upitao je Car.

– Šta? – dodala je Aleks.

– Moja reakcija na tvoj debilizam. Ne smeš da lomiš, da dovodiš sebe u situaciju da sebe povrediš. Kad se to desi, ja se razbesnim. Ja odem od tebe, ti dođeš da me dr*aš. Ti si zaspala danas, a ja nisam mogao, danima mi neće biti dobro. Ajde na žurku – istakao je Car,piše Srbijadanas

– Ne mogu – poručila je Aleks.

Aleksandra se rasplakala i bilo je očigledno da je Filip doveo do ivice živaca.

