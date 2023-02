“GDJE JOJ JE BILO DOSTOJANSTVO kada je 13 godina PRELAZILA PREKO PREVARA?” Anđela ponizila Anu, Zvezdan probao da je urazumi

Anđela Đuričić je noćas riješila da raskine sa Zvezdanom Slavnićem. U suzama je otišla u pab, a on je krenuo za njom kako bi obavili ozbiljan razgovor o njihovom odnosu.

– Ja sam uradio mnogo veliku stvar sa tobom, ne sa Aleksandrom. Najviše te molim da pričaš sa mnom. Šta je tebi sada najveći problem? – rekao je Zvezdan.

– Ja u glavi imam problem sa time da će to ponovo da se desi – rekla je Anđela.

– Ne može da bude više trenutak, ja ti kažem da se više neće desiti. Kunem ti se da se to neće desiti. Mi možemo samo da raskinemo, ja imam želju poslije 15 minuta da ti priđem. Sa svakim ovim što mi pružaš slobodu, ti me više imaš – rekao je Zvezdan.

– Neću da te opterećujem – rekla je Anđela.

– Srećo, drugačije je ovdje, drugačije je tamo – rekao je Zvezdan.

– Ko ti je ovo nacrtao? – pitala je Anđela.

– Ko može da mi nacrta? Imaš jednom pravo – rekao je Zvezdan.

– Valentina – rekla je Anđela.

– Mi možemo da se raziđemo samo zbog mene i tebe, ne zbog nekog trećeg. Moraš da pričaš sa mnom i da ne dođe do ovog pucanja. Za zdravu vezu moramo da pričamo. Ne treba da se svađaš sa mnom. Bezobrazno si to uradila, ne treba njoj (Ani) to da radiš – rekao je Zvezdan.

– Kad skinem naočare, onda sam bezobrazna. Ne treba da budem, slažem se. Ali, stani. Ako ona meni kaže da pređem preko toga ako je tolika emocija, ja joj uzvratim istim, ona nema odgovor. Kakvo dostojanstvno u ljubavi? Boli me du*e za dostojanstvo. Gdje je njoj bilo dostojanstvo kada je prelazila preko prevara 13 godina? Ona bi ti kod kuće prešla preko Anđele Đuričić, nego smeta što je javno, ma ajde Boga ti. Da si mene prevario ovako, ušla bih i oprostila bih ti, volim te i lijepo mi je s tobom – rekla je Anđela

– Shvati samo da treba da pričaš sa mnom i da me poslušaš – rekao je Zvezdan.

– Da te prevarila, vidio bi. Da pođe u diskoteku, ti bi mislio da li je sa nekim. Ponovo si svakako brižniji, pažljiviji, topliji, samo nisam sigurna, ali si mi sada rekao da hoćeš da budeš pored mene, a meni je djelovalo da ti fale žurke i provod. Žao mi je što sam skočila na tebe, ali mi se sve skupilo, razmišljala sam danima o tome – rekla je Anđela, piše Srbija danas.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

