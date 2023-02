“KRENUO JE DA ME PLJUNE!” Dvije zadrugarke NAPADNUTE zbog Ane, Ćurčićeva u šoku – Ti si neki IZROD!

U pušionici se okupila grupa zadrugara, koja se ispovedjela Ani Ćurčić o aktuelnim dešavanjima, kao i u horoskopu.

U jednom trenutku je stigla uplakana Zorica Marković, koju je pogodio sukob koji je imala sa Miljanom Vračevićem. A zatim je i Miljana Popović priznala da je nju htio da pljune zbog Ane.

– Ne mogu više da slušam – dodala je Milica.

– Pa u rijalitiju si – istakla je Ana.

– A o čemu ćeš? Da pričamo o rezultatima juče? – pitao je Bilal.

– Bilale, top ti je stajling, izgledaš futuristički – rekao je Brendon.

– A iz kog vremena ja dolazim? – pitala je Ćurčićeva.

– Dolaziš iz vremena, ali fizionomija ti je futuristička. Ličimo – dodao je Radonić.

– Imaš fizionomiju Lavice u horoskopu – govorila je Miljana.

– Ja sam Vaga, ali je moj sin istetovirao onako pola mog lica, a pola lavice, jer sam ja njemu onako lavica – govorilam je Ana.

– Ja sam Vodolija – istakao je Brajlović.

– Au… Vezan si za majku – istakla je Ćurčićeva.

– Pa i ne baš. Ja ne vjerujem u horoskop. Meni se roditelji svađaju, ja pušim i gledam – dodao je Bilal.

– Ja sam Škorpija – rekla je Anita.

– Ti si neki izrod Škorpije – rekla je Ana.

– Mene je napao Miljan maloprije, i zbog tebe. Došla sam ja na red. Pričali smo o Adamu, ja kažem žao mi dečka, on kaže lenj je. Šarmen mu napravila 3 u 1, on kaže nije oprala šolju. Ja kažem tako je kafa. On tu krenuo… Skoči tu, ja sam pokvarena, ja sam ovakva… Meni je on drag. Pogodilo me je… Ali nema veze. Prvi put da zaplačem na nečije ružne riječi – pričala je Zorica Marković.

– Zezaš… – šokirala se Ćurčićeva.

– Mene krenuo da pljune – pričala je Miljana Popović.

– Teško su mi pale riječi, to se ne oprašta i ne zaboravlja – govorila je Zorica, piše Srbija danas.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari