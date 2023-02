“POSTALA SI DOSADNA! DOŠLA SI OVDJE DA KUKAŠ!” Zvezdan nemilosrdan prema Ani “Muka mi je od tebe!”

Tokom Emisije “Pitanja gledalaca” Zvezdan Slavnić doživio je pomračenje i žestoko osuo paljbu po Ani Ćurčić.

– Ko neće da me razumije, ne mora, nemam potrebu da se pravam. A to moja deca, moji drugovi, sve ona prisvaja. Muka mi je od tih stvari. Da, ti si ovdje najveća paćenica i žrtva. Ovo već ide u jeftinu petetiku, kreće sa djecom i moje dijete ubacuje. Meni šta moje dijete bude reklo, ja ću da prihvatim, ne znam šta se brineš? Ne znam šta više hoćeš? Odj*bi. Sve si uradila kako treba, nastavljaš i dalje, s*reš. Moram da vjerujem kako ti kažeš, provlačiš mi djecu. Došla si mene da spaseš, pa zbog para, pa zbog sebe, pa da se odjaviš. Ja sam svoje uradio 20 dana, lupam ovdje i ne znam šta više mogu. Ona mene ni sekund ne interesuje i ni to što izgovara, a znam da će to tek da bude. Zna da sam je sad odjavio 150% pa ćemo da vidimo kako će da se ponaša mjesecima. Ja sam želio samo da pričam. Ti si ovdje došla da kukaš – govorio je Slavnić.

– Toliko si smiješan. Ti si moj život upropastio, imaj to u vidu. Moj život i tuđi život. Ti si totalno izgubio kompas, tebe sad samo boli tvoj ego – nastavila je Ana.

– Postala si već dosadna pominješ Boga, pečenje, polako, imaš još pet mjeseci – nastavio je Zvezdan.

– On je očekivao da ću ja ovdje da spustim loptu i da ovdje budemo prijatelji i ovo ga jako boli jer on ne zna ovakvu Anu koja će da ide protiv njega. On je mene pretvorio u ono što je on htio – govorila je Ana, piše Srbija danas.

