“SRCE MU JE JOŠ KUCALO KADA SMO GA IZVUKLI” – Anđela Đuričić izgubila rođenog brata, a ovako je govorila o KOBNOJ noći – jednu stvar je slagala!

Anđela Đuričić (24), koja se tokom “Zadruge 5” proslavila kao smjerna i kulturna djevojka, osvojivši visoko treće mjesto, ove sezone navukla je gnjev sebe zbog svoje romanse sa 23 godine starijim Zvezdanom Slavnićem, i tako postala najaktuelnija učesnica rijalitija i kojoj se neprestano priča.

Inače, Đuričićeva se u prethodnoj sezoni “Zadruge” nije mnogo eskponirala, te je i svoju tragičnu priču krila od cimera kako je ne bi sažaljevali. Podsjećanja radi, Anđela je je izgubila najstarijeg brata u sabraćajnoj nesreći.

– Sjedili smo u kući, jednu noć, sve je bilo okej. Pričali smo o nekim planovima, večerali. U nekom trenutku je on rekao da ide da se provoza, da sipa gorivo i da se vraća odmah. Međutim, svoju sobu je nekoliko dana prije toga pospremio, što nije nikada do tada. On pođe onako i ne prođe ni pet minuta, zvoni tati telefon. Zove ga komšija da dođe hitno, Nikola je nastradao. Nismo mogli da vjerujemo, čovjek je do malo prije bio tu. Pošli smo, naravno i ništa. Da, imao je saobraćajnu nezgodu na putu do pumpe. Koincidencija je to neka, da se nije desilo, rekla bih da je nemoguće, na putu do pumpe, duvao je neki jači vetar, nasuo je gorivo. Vratio se i sad ima ta velika krivina, kada je prošao nije bilo ništa, a kad se vraćao, drvo je palo na put baš iza krivine. Pokušao je da izbjegne to drvo, jer ga je vidio i eto skrenuo je sa strane. Livada je bila, ali je on mislio da nema ništa, a po sred te livade se nalazila ogromna rupa i prosto, umjesto da prođe ravno, upao je u rupu. Došli smo i zatekli smo strašnu situaciju – rekla je Anđela koja je imala 18 godina kada joj je brat nastradao.

– On je imao 21-22 u tom trenutku. Nije bilo nade da mu se ukaže pomoć. Mama, tata i ja smo ga izvadili u onesviješćenom i katastrofalnom stanju. Bio je onesviješćen, ali mu je i dalje kucalo srce. Da, to je najteža slika koju sam vidjela u životu. Poslije tog ljetovanja, gledali smo da pravimo planove za budućnost, to je bilo ljeto kada se planiralo i onda dođe scena kroz pet minuta, koju ću zauvijek pamititi – govorila je Anđela kroz suze u emisiji “Premijera”.

– Ja jako teško prihvatam ljude u život, ali se isto tako razdvajam teško i svaki put imam utisak da nisam stigla da im kažem. Koliko god mi volimo braću, sestre, babu, a nikad ne idemo za njima i govorimo im da ih volimo. Prosto, pokažemo šta osećamo. Mislim da sam ja neko ko voljene osobe stavlja ispred sebe. Uvek ostane to da ga mnogo volim. Da sam znala da dođem i da mu kažem da je najbolji brat na svetu, da je neko koga vredi imati, da sam ponosna, da volim što imam takvog brata u životu. ”Volim te”, to su stvari koje nisam stigla da kažem. Dala bih sve na svetu da dođe i da mogu da mu kažem te neke stvari. Znaš kako, ljeto je i gužva je. Dok je došla Hitna, možda da je Hitna došla ranije, možda bi bilo drugačije. Nismo mogli da vozimo, jer ne smijemo u tom stanju tijela da vozimo tek tako. Čekali smo, sad se i ne sjećam, jer mi je svaki minut kao godina bilo. Bilo je najviše 10 minuta, možda je bilo i pet, ali je meni svaki minut bio kao godina. Iskreno da ti kažem, mi svaki dan od tada, ponavljamo jedno drugom porodično da se volimo, da cijenimo jedno drugo. Ne znaš koliko voliš nekoga, dok ga ne izgubiš. Cijenimo svaki momenat i od tada smo povezani kao nikad do sada. Bitno mi je da znam u svakom momentu gdje smo ako smo razdvojeni. Ja sve vrijeme razmišljam, meni je pet minuta promijenila cijeli život – plakala je Đuričićeva.

Podsjećanja radi, portal Republika je ekskluzivno tada pisala da je Anđela Đuričić tokom rijalitija i svoje ispovijesti promijenila priču o pokojnom bratu, za kojeg je rekla da je rođen 16. marta, dok smo istragom utvrdili da je Nikola Đuričić rođen 25. avgusta, što se može vidjeti i na umrlici. Kako je 16. marta rođena pokojna Dijana Milojković, misica koja je svojevremeno bila u vezi sa Stefanom Karićem, postavlja se pitanja da li je Đuričićeva samo tada htjela da se što više približi bivšem zadrugaru, kojeg je simpatisala na početku pete sezone “Zadruge”.

