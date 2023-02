HAOS U BIJELOJ KUĆI: Zvezdan Slavnić prosuo praseće pečenje po bivšoj supruzi Ani Ćurčić

Voditeljka Ivana Šopić dala je riječ Ivanu Dragiću, a zatim su ga Ana Ćurčić i Zvezdan Slavnić prekinuli raspravom oko hrane.

– Nije mi se svidjela podjela, ja bih drugačije uradio na njegovom mestu. Mislim da sam isti kao na početku, mnogima sam antipatičan, malo kome simpatičan. Sa mnogima neću ni kafu popiti napolju verovatno, ne prijate mi. Osećam negativnu energiju i da mi želite loše – rekao je Dragić.

– Tjera me do sebe, kad joj kažem zdravo. Tri dana mi govori da ne prilazim, a sad će da mi kaže zbog smrdljive hrane nešto. Naduvava me ku*cem da bi mi sad rekla da joj Miljan donosi hranu tri dana, a da mene boli ku*ac i to radi non-stop – rekao je Zvezdan.

– Nije tebe to pogodilo, kenja mi se od te priče. Glumiš budalu sa tom istom Spasojevićevom – rekla je Ana.

– Ja samo želim normalan odnos, sa čim te pravim budalom? Samo želim da budemo normalni – vikao je Slavnić.

– Uopšte ti nisam rekla tako jadno kako si ti rekao – rekla je Ćurčićeva.

– Kunem se u dijete moje – rekao je Zvezdan.

– Samo se ti kuni. Nisam mu prebacila, neka se puste klipovi da li ga Ana juri – rekla je Ana.

– Nisi mi žena da moram da ti se pravdam – rekao je Zvezdan.

– Što te boli kad Miljan pazi na mene – vikala je Ćurčićeva.

– Nisam nikad spomenuo mene i nju u ljubavnom odnosu. Tako ide svakim danom, d*ka me i d*ka. Juriću te kad ti se spava, nemam riječi. Bacaš mi popodne pesnicu, a onda uveče šiziš što pričam sa Mićom. To je nekad moglo – rekao je Zvezdan.

– Za tebe me boli uho. Ti imaš svoj standard riba i furaj to, ja ću da imam svoj standard mangupa, a ti to nisi – rekla je Ćurčićeva.

– Zna se šta su tebi radili standard mangupi – rekao je Zvezdan.

– Šta mi je radio mangup. Izazivam te da kažeš – ponavljala je Ana.

– Ja neću da iznosim prljav veš. Rekao sam da si samo dobar drug. Želim da budem normalan sa tobom samo – rekao je Slavnić.

– E, nećeš biti, htjela sam da budem čovjek i danas, ali evo, do kraja rijalitija ni “dobar dan” ni “doviđenja”. Što okrećeš leđa, zbog čega si ušao u “Zadrugu”? Došla sam da uzmem pare koje si ti ušao da uzmeš za nas – rekla je Ana.

– Ti stvarno misliš da ja to ne bih podijelio? – pitao je Zvezdan.

– Nemoj niakd da uzmeš mog mangupa u usta, na pamet da ti nije palo. Imaš velike pozdrave od njega – rekla je Ćurčićeva.

– Sad visim kakvo si go*no i smrad. Svaka čast. Ne njemu, tebi. Klošarko raspala – rekao je Zvezdan i pobacao hranu po njoj, piše Pink.

– Ne, nego ćeš ti da me polivaš svinjom i hraniš go*nima 13 godina – rekla je Ana kroz suze.

– Hvala Bogu da sam te se riješio, stoko odvratna – rekao je Slavnić.

– M*š u pi*ku materinu – rekla je Ana.

– Ko god bude pričao sa njom, nemoj da mi se obratio. Go*naro pokvarena – rekao je Zvezdan.

