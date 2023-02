U UTORAK JE PRELOMNI MOMENAT?! Pokazaće se koliko je njena LJUBAV jaka – Anđela POLJULJANA zbog cijele situacije

Filip Car bio je gost u emisiji čiji je voditelj Marko Đedović.

On je prčao o aktuelnim ljubavnim trouglovima, Miljana Kulić, Lazar Čolić Zola, Nenad Macanović Bebica, kao i Anđela Đuričić, Ana Ćurčić, Zvezdan Slavnić.Dobro smo, imali smo neke rasprave, sportske. Ona mene predobro poznaje i ja nju, da bismo se svađali oko gluposti. Juče mi je zamerila neke namirnice što sam ponudio, ja sam takav, ona nije sad, ranije je bila – pričao je on na samom početku.

– Kako se Zola sad oseća? – pitao je Marko Đedović.

– Ja čekam da se on sam meni požali. Pitam ga kroz šalu, a mislim da će to biti sutra ili na žurki kad malo popije. Mislim da je ova žurka u utorak prelomna i da će se vidi kako stoje stvari kod Miljane, Zola i Zvezdana – govorio je Car.

– Što je Miljana ovo uradila? Preko mnogih stvari su Miljana i Zola jedno drugom prešli – dodao je Marko.

– Zola je trpeo stvari koje se zameraju njemu, da se Miljana i Bebica pogledaju, a sad da iskoristiš situaciju da bi otišla, mislim da je sramotno i kao izgvor i kao potez. Videli su reakcija zadrugara i mogli da osete puls naroda kroz pitanja, imali su vozačko polaganje, film, Rajsko ostvro i svih godina koje nisu uspeli svi su se trudili oko njih i išlo im je na ruku da bi se sad preokrenula situacija. Marija je konstantno rovcima i ubacivanjima sumnje je dobila Miljaninu željenu reakciju. Tajming je bio bitan da ona naleti kad je Anita bila u blizini. Miljana je možda samo čekala da bi otišla Bebici. Ona sa kojim god da je interesuje šta onaj drugi radi. Kad je sa Bebicom voli zolu i čezne sa njim, ona ima problem kakko u glavi tako i u srcu – govorio je Car.Gde ti je delovala srećnije? – upitao je Marko Đedović.

– Meni sa Zolom. Vidi se po njenom ponašanju i stavu. Sad su svi krivi Marija, zadrugari, gledaoci. Marija i Bebica su malo posustali kad su Zola i ona u pitanju, a Marija i Bebica sad ne samo da su dobili ono što žele, nego nisu ni beznadežno radili, znali su da ima svrhe. Ne znam koliko će moći da izdrži. Zola da je kvaran i da ode kod druge devojke bilo bi svega. Ja smatram da svaki Miljanin sukob koji se sad desi krivicu snosi Miljana, Janjuš ne može da komentariše neke stvari koje će ići njoj u prilog. Janjuš mora da zna kakva je Miljana, a ja zato i izbegavam da surovije komentarišem. Ono je katastrofalno što mu je izgovorila za porodicu i ćerku, rekao sam i Mariji da joj skrene pažnju, ali ne vredi to je njihov način i sa njima treba biti oprezan – nastavio je Filip.

– Kako komentarišeš Anđela, Zvezdan, Ana, šta se dešava? – pitao je Marko.

– Nejasno mi je sve, u nekim trenutcima imam osećaj da sve mogu da napadnem i odbranim. Ana mi je najjasnije, koliko god i nju da ne razumem, njoj prevagne ljubav i godine, pa se malo pogubi i dozvoli neke stvari. Ja Zvezdana više ne mogu da uhvatim šta on radi. Ja sam došao ovde mlad, ali čovek od 46 godina sa težinom, imenom i prošlošću ne može sebi ove stvari da dozvoli. Ostavio Anu zbog ljubavi prema Anđeli, onda nema ljubavi, pa se sklonio od Anđele da Ana ne bi gledala, a napravio je još 1000 gluposti sa Miljanom, Majom, vraćanje Anđeli i pokušaj poljupca sa Aleks. Sve bi to bilo zanimljivo da radi Adam Đogadi, a kad radi Zvezdan Slavnić to ulazi u dubiozu – pirčao je Car.

– Šta se dešava sa Anđelom? – upitao je Marko.

– Mi igramo domine, odjednom erupcija veselja, pa snuždena. Verovatno i nju situacija zbunjuje i sluđuje da ona ne zna kako se oseća. Oscilacije u ponašanju zbog svega što se izdogađalo. Meni je Anđela delovala kao vojnik, a ne volim kad ljudi menjaju ponašanje. Neke stvari su mi bile čudne kako sam nju gledao. Ja sam se isto ponašao u sezonama, navike su mi bile iste, voleo sam da spavam duže i sednem na garnituru, a onda kad vidim da je neko u problemu, a da je u 3:20 u spavaćici i menja navike zbog toga što se dešava, to mi se ne sviđa kod nje. Pogazila je stavove i ja ne znam da li ona želi da se povuče ili da se bori za tog čoveka ili skloni. Kod svo troje mi ništa nije jasno. Ana mi je nekako najstaloženija, sigurno najozbiljnija, ali i ona poklekne i deluje da ne zna šta želi, ali nju mogu da opravdam. Zvezdan mi je, ne mogu da opišem, on u jednom momentu sedi, igramo domine on gleda u Anđelu, pa ode do Ane, pa ga vidim kod Maje u krevetu. Preozbiljno sam gledao na Zvezdana i priča oko Ane, Anđelu sam gledao da je toliko zrela. Meni se mišljenje u njoj poljuljalo kad smo izašli iz “Zadruge 5”, prijateljstvo smo raskinuli pre veze sa Zvezdanom. Ne utiču na mene glasine, nego to što je mene izdala sa nekim stvarima i nije razmišljala kako ću da se osećam kad iznese neke stvari. Video sam da se vodila rijalitijem, meni kaže jedno, Aleksandri drugi i odlučio sam da mi to prijateljstov nije potrebno – govorio je Filip.

