DEJAN DRAGOJEVIĆ ULAZI U “ZADRUGU”: Potvrđen tačan DATUM – Ona svjesno otkrila njegovu strogo čuvanu TAJNU

Dejan Dragojević iako ima dugu rijaliti karijeru iza sebe, glavna tema medija postao je u petoj sezoni rijalitija “Zadruga”, kada ga je već sada bivša supruga, Dalila Dragojević prevarila sa Filipom Carem sa kojim je imala turbulentu vezu u rijalitiju, ali su ljubav okončali nakon izlaska iz Bele kuće.

Dejan je nakon kraha ljubavi sa Dalilom vezu započeo sa Aleksandrom Nikolić, koja je potrajala do “Zadruge 6”, kada ju je ostavio nakon ulaska Cara u pomenuti rijaliti. Aleksandra i Filip ubrzo nakon njegovog ulaska u “Zadrugu” obnovili su staru ljubav iz prethodne sezone i mnogi su nagađali da će Dejan tada ući u rijaliti, zbog celokuone situacije, ali to se nije dogodilo.

Od tada do sada, javnost i zadrugari svakodnevno spekulišu da će se pobednik pete sezone pojaviti na kapiji Bele kuće i postati takmičar najgledanijeg rijalitija, ali povratna reakcija od Dejana je izostala, pa svi i dalje nagađaju kada će i da li će se to uopšte desiti.Dok su sedeli u pušionici, Aleksandra Nikolić, Miljana Kuluić, Nenad Macanović Bebica i Ana Ćurčić pokrenuli su nepresušnu temu “Dejan Dragojević”. Miljana je istakla kako očekuje njegov ulazak u martu, dok je Aleksandra bila ubeđena da je to neistina.

– Čula sam Dejan ulazi početkom marta, ozbiljno ti kažem – rekla je Miljana.

– Jesi ti normalna? – pitala je iznenađeno Aleksandra.

– Videćeš – rekla je Miljana. Pa i de uđe, pa? – pitala je Ana.

– Ulazi sigurno – rekla je Miljana.

