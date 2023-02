Sve što niste znali o Amri Džeko: Prvi put se udala sa 18 godina, bila je juniorska prvakinja u taekwondou, išla na časove kvantne fizike…

Imala je manje uloge u nekoliko američkih filmova i TV serija, poput popularne kriminalističke serije CSI.

Važi za jednu od najuspješnijih bosanskohercegovačkih modela i manekenki, dok je njenoj popularnosti bez sumnje doprinijelo i to da je supruga slavnog bh. fudbalera Edina Džeke, sa kojim ima četvero djece, ali i kćerku iz prvog braka, piše Press.

Osim toga, brojne su zanimljivosti iz biografije ove mame petoro djece koje su manje poznate bh. javnosti.

Ljubav prema sportu

Osim prema manekenstvu, Amra je oduvijek gajila i ljubav prema sportu. I ne samo da je postojala ljubav prema sportu, Amra Džeko je i nizala dobre rezultate. Godinama je uspješno trenirala taekwondo i bila juniorska prvakinja.

Zatim, pet godina je trenirala karate, dvije godine gimnastiku, a tri godine se bavila atletikom i bila prvakinja BiH u skoku u vis.

Prvi brak, razvod i novi životni izazovi

Prvi put se udala za srpskog biznismena Vladimira Vincitijevića 2001. godine sa svega 18 godina. Dvije godine kasnije su dobili kćerku Sofiju. Živjeli su na relaciji Pariz – Beograd, a 2007. godine su se odlučili razvesti.

Mediji su je kasnije povezivali s biznismenima Erminom Alamerovićem i Anerom Huskićem te košarkašem Darijom Delibašićem, a ona je jednom prilikom priznala da je s makedonskim biznismenom Anserom Hajrudinovićem u stabilnoj vezi koja izgleda kao brak, samo bez papira.

Godine 2010. bila je posebno izazovna za Amru. Tada se sa kćerkom seli u Los Angeles. Na taj korak ju je ohrabrila menadžerica Marina Masowietsky koju tada još nije poznavala nego su kontaktirale samo preko e-maila. Za vrijeme života u Los Angelesu je shvatila da mora raditi na sebi pa se upisala na časove kvantne fizike.

Posao, manekenstvo, gluma

Amra se rano počela baviti manekenstvom, a već sa 16 godina je pobijedila na izboru Metropolitan Top Model 2000 i osvojila nagradu medija na međunarodnom takmičenju u Kini. To je dovelo do toga da bude zapažena, pa je karijeru nastavila kao članica agencije Elite Model u Parizu.

Našla se na naslovnicama časopisa Elle, Geniux i Dani, bila je zaštitno lice brenda Robin Jeans te je snimila reklamu za lanac robnih kuća Anchor Blue.

Amra se nakon razvoda 2007. godine vratila u Sarajevo i posvetila djetetu i manekenskoj karijeri, a jedno vrijeme je radila i kao voditeljica te se pojavila u bosanskohercegovačkoj humorističnoj seriji “Se. i selo” i spotu Harija Mata Harija za pjesmu sreća.

Pojavila se i u muzičkim spotovima Enriquea Iglesisasa, Blake Sheltona, dua Chromeo i The Cataracs. U Los Angelesu je pohađala satove glume u školi Howard Fine Studios, a tada joj se pružila i prilika da radi s profesionalcima poput Toma Sizemorea s kojim je glumila u filmu Madoff: Made off with America.

Prvu glavnu ulogu je ostvarila u američkom filmu Gothic Assassins, koji je premijerno prikazan na međunarodnom filmskom festivalu u Švicarskoj 2011. godine. Amra je glumila Scarlett Dax koja pokušava spriječiti apokalipsu.

Iste godine je postala ambasadorica neprofitne organizacije Fondacija Bosana, čija je misija poboljšanje života i mogućnosti obrazovanja marginaliziranih grupa stanovništva u Bosni i Hercegovini.

Amra je 2013. godine u filmu “Ja sam iz Krajine, zemlje kestenja” producenta i scenarista Mirsada Ćatića Ćuperka i režisera Jasmina Durakovića odigrala ulogu mlade Ajke.

Veza i brak s Edinom Džekom

2012. godine započinje vezu s Edinom Džekom i odmah su proglašeni najljepšim i najpopularnijim parom u BiH. U februaru 2016. godine su dobili kćer Unu, a Amra je nekoliko mjeseci kasnije svom prezimenu dodala i Edinovo te tako prekinula nagađanja o tome jesu li se vjenčali ili ne.

Amra i Edin danas imaju četvero djece, s tim da Amra ima i kćerku iz prvog braka, piše Press.

Facebook komentari