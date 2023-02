JOŠ JEDAN KONTROVERZNI PAR ULAZI U ZADRUGU! Porede ih sa Zvezdanom i Anđelom – gledaoci ih već OBOŽAVAJU

Po svemu sudeći jedan od omiljenih zadrugara i pripovjedača Kristijan Golubović i njegova izabranica Kristina Spalević ulaze u šestu sezonu.

Žestok momak planira i da se oženi pjevačicom pred kamerama televizije Pink.

– Upoznali smo se u rijalitiju, tamo smo započeli vezu, pa bismo mogli u “Zadruzi” da napravimo i svadbu. I Kristina bi voljela da uđemo svi zajedno, nije nam problem da nam se sin snima – kaže Kristijan, čiji se ulazak očekuje krajem februara.

Golubović je odredio i datum svadbe, piše Informer.

– Godišnjica nam je 13. maja i obećao sam Kristini da ću se do tada oženiti njome. Ako ne do tada, onda baš na godišnjicu. Pink će mi pomoći da realizujemo te planove. Ako uđemo u rijaliti, vidjet ćemo kako će se sve odvijati – kaže Kristijan, a njegova partnerka dodaje da je već spremna za drugo dijete:

– Ispunila sam mu želju, dobio je sina, a sada je red da mi napravi kćerku. Želim da imamo veliku porodicu. Možda ću zatrudniti baš u “Zadruzi”!

Ljubav Kristijana i Kristine se poredi sa okolnostima veze Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnća. Ni Kristini ni Kristijanu to nije to bilo milo i istakli su da to ne može da se poredi. Po svemu sudeći su bili u pravu jer je veza Anđele i Zvezdana vrlo brzo pukla nakon ulaska njegove nevjenčane supruge Ane Ćurčić.

