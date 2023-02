ANU VOLIM KAO ŽENU! NE TREBA MI SEKUND DA ODEM S TOBOM U KREVETU! Zvezdan otvorio dušu Anđeli, priznao joj šta osjeća prema njoj!

Slavnić joj je otvoreno kazao kakva osjećanja gaji i prema njoj, ali i prema nevjenčanoj supruzi Ani.

Anđela je bila uporna u tome i da sazna u kakvom će odnosu biti nadalje:

– Volio bih da ti budeš okej. Stani malo, bićeš super. Ja i dalje imam super mišljenje o tebi, ne bih volio da ga pokvarim. Ova rijaliti centrifuga ne može ništa lijepo da izbaci iz tebe. Smatram se odgovornim za sve to. Zato sam rekao da ne želim više da pričam. Ti nisi moja greška, grešku sam ja napravio, to što sam uradio, taj postupak je greška. I da je bila neka druga, ne ti, desilo se pa se desilo. Taj postupak je greška. To nikad nisam pomislio, bio bih kreten. Nisam rekao da si ti greška, niti ćeš biti to u glavi – rekao je Zvezdan.

– A šta sam ti ja u glavi? – pitala je Anđela.

– Gledao sam tebe kako plačeš, gledao sam i Anu, nisi zaslužila to. U glavi si isto što si bila i prije 10 dana, 15 – nastavio je on.

– Mnogo si hladnokrvan. Pričaj sa mnom, da li je ono bio inat? Ne mogu da podnesem da me lažeš – govorila mu je Đuričićeva.

– 50-50%. Ne mogu da kažem da je 100% inat bio. Ti mene svakako privlačiš, to stoji. Da te sad uhvatim za ruku, da odemo u krevet, ne treba mi sekund. Imam taj osjećaj, ali ne mogu to sebi da dozvolim, boli me kad je vidim. Boli me i kad tebe vidim da plačeš – rekao je Zvezdan.

– Meni je teško. Ne mogu da te gledam više, nije mi dovoljno samo da te gledam. Ne zadovoljavam se tim. S tim sam se zadovoljavala kad smo se muvali. Da li voliš Anu kao ženu? – nastavila je Anđela.

– Ja sad to tako ne vidim, sad to na taj način ne gledam. Ne bih dao sebi za pravo da to gledam na taj način. Volim je, pa je volim, ali ne mogu da kažem da su to ljubavne emocije. Pojačano mi je sve jer vidim da patim, ali ne pričam ni blizu toga da se pomirimo – odgovorio je Zvezdan.

Ima milion pitanja… Anđela

– A da li bi želio to? – pitala je ona.

– Nemam odgovor, kunem ti se životom. Ona nije rekla da bi se pomirila sa mnom – rekao je Slavnić.

– Da nije Ana tu, da li bi bio u vezi sa mnom? – pitala je Đuričićeva.

– Ne bismo se razišli da ona nije došla. Za nju ne mogu da ti dam odgovor. Razmišljam o njenom zdravlju. Kad bi došlo do priče, mogao bih da kažem. Ja sam kao doktor, vidim bolesnika, samo bih da se oporavi – odgovorio je Zvezdan.

– Ali sve zavisi od toga šta bi ona htela. Kad ja sve to čujem, vidim tebe sa strane – nastavila je Anđela i prebacila mu što s njom ne riješava probleme kao sa bivom ženom.

– A šta, nisam bitna? – pitala je Đuričićeva.

– Samo ne želim da misliš da sam se igrao sa tobom, nisam ni sekund. Žao mi je ako sam te povrijedio nekim postupkom – rekao je Slavnić.

– Koliko si bio ozbiljan kad smo ono pričali? – pitala je Anđela.

– Bio sam, ali ja nešto preuveličam. Ali te ništa nisam folirao, nisam ti pričao priču da bih ti pričao priču – pravdao se on.

– Nije ti dovoljno stalo do mene – rekla je Đuričićeva.

– Ja nju neizmjerno volim kao prijatelja, neizmjerno sam je volio kao ženu. Kad budeš imala tako nešto, shvatila bi. Ova relacija između nas troje mi se ne sviđa. Nije mi se promijenilo između nas šta je bilo, ali imam neki prioritet sada, koji ti ne možeš da shvatiš – dodao je Slavnić.

– Da li u ovom trenutku želiš mene? Da li je inat ili želja? – pitala je Anđela.

– Ne može da bude inat. Da nije ona došla, ostali bismo dok se ne raskantamo. Nije inat, ali ne mogu da razmišljam o tome – rekao je Zvezdan.

– Ako nastavimo da budemo u relaciji kao što smo bili… – nastavila je Đuričićeva.

– Nećemo, jer to nije normalno, ja ne želim da ti dajem lažnu nadu, da ne napravim neku glupost. Želim da ti bude dobro, to mi je želja. Znaš i sama da se nisam igrao – poručio je Zvezdan.

