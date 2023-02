ANA IMA STOKHOLMSKI SINDROM, VOLI SVOG ZLOSTAVLJAČA!? Kristina Spalević oplela po Ćurčićevoj i Zvezdanu: Kod njega vidim psihopatske postupke!

Rijaliti format Zadruga, iznjedrio je mnoge ljubavi, a samo neke od njih doživjele su uspjeh i krunisane su brakom.

Kristina je svoju bajku u kojoj danas uživa započela upravo na velelepnom imanju u Šimanovcima, kada je upoznala tada zauzetog Kristijana Golubovića. Na temu poređenja njihove ljubavne priče sa gorućom temom u “Zadruzi” i haosu Zvezdana Slavnića koji je javno prevario nevjenčanu suprugu Anu Ćurčić, Spalevićeva bez zadrške govori i otkriva nepoznate detalje njihovog poznanstva, ali i kontakta prije nego što je Ana postala aktuelni učesnik šeste sezone.

Kristina je sa Kristijanom nedavno dobila sina…

– To je jako interesantno. Naša priča može samo da se poredi po djelu, tačnije nedjelu mene i Kristijana i ni po čemu više! Nema nikakve sličnosti, jer je ljubav između mene i Krstijana bila obostrana. To što je Kristijan rekao da bi možda neke stvari bile drugačije da je njegova bivša supruga ušla, ne smatram da je tako, jer smo se mi mnogo zavoljeli i svi smo svjedoci da nije mogao da se izbori sa osjećanjima. Ali dobro, oprostit ćemo mu – nasmejala se i nastavila:

– Kristijan nikada ne bi dozvolio, a ni ja, da ga neko gazi i pljuje. Iako je loše djelo učinjeno, svako je odgovoran za svoj brak. Kristijan je trebalo da bude vjeran Ivani, kao što je i Zvezdan trebalo da bude Ani, ali na kraju uvijek neko drugi bude okidač. Ako nekoga voliš svim srcem, ako si zadovoljan i srećan, nikada tako nešto nećeš uraditi. Još jedna razlika možda je u tome što je Zvezdan ustao i odmah rekao da ostavlja Anu, što Kristijan nije u prvom mahu i to je jedina stvar zbog koje se on kaje – zaključila je Kristina.

Kristina je za Kurir priznala da je bila u kontaktu sa Anom Ćurčić dok je Kristijan bio u Zadruzi, i da joj se učinila kao super osoba.

– Sve je počelo kada je pozvala naš restoran za hranu povodom Zvezdanovog rođendana, a kasnije smo pričale na razne teme. Tada mi je rekla da se loše osjeća jer vidi neke stvari koje joj se ne dopadaju, da je nešto uočila u odnosu Zvezdana i Aleksandre. Ja sam je malo tješila, jer su meni stvarno iz njene priče baš djelovali blisko, znam da su i ortaci još iz školskih dana. Stvarno nisam mislila da do svega ovoga može da dođe. Tješila sam je, ali i ona mene dok je Kristijan bio tamo. Kada smo pričale i kada je spomenula Aleksandru, rekla sam, da je vidim odmah bih joj nešto nabila u lice jer me je vrijeđala i prozivala. Nisam je nikada uzimala u usta i nikada je nisam dirala. Tada me je Ana savjetovala da to nikad ne treba da radim, da ne daj Bože, i da se desi nešto, moramo biti dostojanstvene, da nam te žene ništa nisu krive. Samim tim sam u šoku što se ovako ponaša prema Anđeli – izjavila je Spalevićeva kojoj djeluje da Ana i dalje voli “svog zlostavljača” kojem će se vratiti:

– Ana je za par dana promijenila stil ”od sjaja do očaja”. Zvezdana tu nešto ne bih mnogo ni komentarisala, to je posljednji muškarac na planeti sa kojim bih ja mogla da budem jer tu vidim elemente bivšeg momka koji je imao psihopatske postupke. Djeluje mi kao da će da se pomire, kao da je u pitanju “Stokholmski sindrom”, prosto nemam drugo objašnjenje. Ne dopada mi se što stalno napada Anđelu, postaje degutantno. Ispada da su nju sada izdigli daleko iznad sebe. Da sam ja u njenoj situaciji i da se neko tako ona ponaša prema meni, pa i on, da se oni zajedno teše, a na meni istresaju. Ne bi to tako moglo, došlo bi i do fizičkog kontakta – zaključila je Kristina, piše Informer.

