DIVLJAČKE SCENE U “ZADRUZI”: Zvezdan izvrijeđao Anu, pa pokušao da je POVRIJEDI – Obezbjeđenje momentalno ALARMIRALO

Za vreme emisije “Gledanje snimaka” došlo je do incidenta između Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić.

Zvezdan je napao Anu kako ga nikada nije ni voljela, da je sve samo bila navika u pitanju, a ona mu je pred svima zaprijetila, rekavši da iza nje stoje ljudi koji je štite od njega. Slavnić je zbog te njene izjave poludio i razbio šolju iz sve snage tik pored nje, a obezbjeđenje ga je spriječilo da napravi veći skandal.

– Meni je malo nenormalno. Ima izlaganje o meni, sebi, priča o meni, ne priča o sebi. Rekla da sam p**ka, rekao sam da je u pravu. Mogu da se uključim u priču – rekao je Zvezdan.

– Pusti me da iznesem šta osjećam, svoje mišljenje – dodala je Ana.

– I moje mišljenje je da me nikad nisi voljela, da si me držala pored sebe samo iz navike – nastavio je Slavnić.

– Sram teba da te bude. Sad smo došli i do navike. Sad će ljudi da pomisle da sam ja monstrum žena. Ti gledaš samo svoje porive – rekla je Ćurčićeva.

– A šta ti gledaš, došla si ovdje da me napraviš monstrumom većim, da se iskasapim, da odem u zatvor. Da li to hoćeš? – pitao je on.

– Smiješan si. Još mi jednom uputi takav ton… Ja nisam sama! Ti ne smiješ meni nikada više da kažeš jednu riječ – odbrusila je Ana.

– Šta nisi sama? – pitao je Zvezdan.

– Imam ko će da me odbrani i da stane pored mene. Vodi računa kako sa mnom pričaš, doći će trenutak da tebi neko zavrne uši. Da, da. A zavrnut će ti opasno uši – rekla je Ana.

– Baš jedva čekam. Onda ćemo da se igramo. Da nije policija? Vojska? – pitao je on.

– U pitanju je čovjek, ljudi – odgovorila je Ćurčićeva.

– Hajde baš da vidim, šmekerko, provokatorko. P**ko jedna smrdljiva – pobjesnio je Zvezdan, slomio šolju, a obezbjeđenje ga je izvelo iz Bijele kuće, piše Srbija danas.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

