“PREDUZEO SAM HITNE MJERE!” Anđela Đuričić je rodica pripadnika kavačkog klana?! Moka ZABRINUT za sina!

Anđela Đuričić je navodno zaštićena kao bijeli medved u spoljnom svijetu zbog toga što je jedan njen rođak, kako piše Kurir, navodno pripadnik kavačkog klana koji predvodi Radoje Zvicera. Ona o tome ne govori u rijalitiju “Zadruga” gdje je posljednjih nedjelja glavna tema zbog veze sa 22 godine starijim Zvezdanom Slavnićem, a naročito otkako je ušla njegova bivša nevjenčana supruga Ana Ćurčić, koju je prevario sa Crnogorkom.

Oni koji su dobro upućeni znaju da Anđela ima jaka leđa iza sebe.

– Zvezdan sada žonglira u rijalitiju i igra na više frontova. On ne zna da je Anđela rođaka pripadnika ozloglašenog klana i da ukoliko je bude emotivno povrijedio može ozbiljno da nadrlja. Ne sviđa im se njegovo ponašanja, a ni ophođenje prema Anđeli otkako je Ana ušla. Može svašta da se desi. Situacija nije nimalo naivna – priča za “Kurir” izvor blizak Đuričićkinoj familiji.

Prema njegovim rečima, Zvezdanov otac je pokušao da reši situaciju kako ne bi došlo do ozbiljnog problema kada se završi rijaliti.

– Moki nije svejedno i uplašen je za život svog sina. On zaista voli Anđelu i navija da bude sa Zvezdanom, ali sada se situacija zakomplikovala kada je Ana ušla. Preko prijatelja je potegao veze da dođe do ljudi iz ovog klana ili njenih bližnjih i da ih zamoli da imaju razumijevanja prema njegovom sinu. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati, ali ni malo nije naivna stvar.

To je potvrdio i Slavnić u emisiji “Sceniranje” na Kurir televiziji kada je i sam otkrio da je potegao veze kako bi zaštitio sina navodno od Kavčana.

– Izašlo je već u novinama da prijete Zvezdanu ubistvom. Ne treba se zezati. Hitno sam morao da preduzmem neke mjere. Ne mogu da vam kažem ko je. Jer šta da se slučajno ne daj Bože se da se to desi, a ja sam se pravio važan i Toša, kao ma jok neće. Kako bih ja to preživio da sam bio pasivan. Ona je Crnogorka zato je to sve – smatra slavni košarkaš, piše Srbija danas.

