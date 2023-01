ZVEZDAN PAO NA KOLJENA PRED ANOM! Zabio joj glavu u krilo, ZAPLAKAO kao dijete, a Slavnićeva bivša ŠOKIRALA sve jednim potezom VIDEO

Zvezdan je sinoć u nervnom rastrojstvu počeo da plače i da moli svoju bivšu, nevenčanu suprugu Anu za oproštaj, a u jednom trenutku ju je pitao da li može da je zagrli.

Ana i Zvezdan su vodili emotivan razgovor, a nakon što je Slavnić počeo da plače, ona je ustala da mu donese vode. Kada se vratila, Zvezdan ju je uplakan pitao za zagrljaj:

– Jesi li se smirio?- pitala je Ana Zvezdana, a on joj je potvrdio. Ipak, očajnički je želeo da je zagrli:

– Je l’ mogu da te zagrlim? – pitao je Zvezdan.

– Možeš – rekla je Ana, a on je pao na kolega i nastavio da jeca. – Skloniću se ja od tebe, nisi zaslužila to – kazao je on.

Kurir

