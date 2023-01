ANA: ZVEZDAN ĆE PREBITI ANĐELU! MOLIT ĆE ME DA MU SE VRATIM! Zadrugarka otkriva da joj je bivši muž AGRESIVAN!

Ana Ćurčić za Informer je pred ulazak u “Zadrugu 6” otkrila neke detalje iz dugogodišnje veze sa sinom Moke Slavnića, Zvezdanom, za kojeg tvrdi da je agresivan, da mu nije strano da digne ruku na ženu, te da će prebiti svoju djevojku Anđelu Đuričić.

Ana, zbog njihove djece, nije željela da otkriva šta je njoj Zvezdan sve radio, ali je istakla da ga dobro poznaje i da može da predvidi šta će on učiniti:

Ana misli da će Zvezdan prebiti Anđelu…

– Zvezdan će ubiti od batina Anđelu! Poznajem ga veoma dobro. Ne bih da pričam šta je sve bilo među nama, jer imamo djecu. Neću da ih potresam. Ćutala sam i tješila sebe da će se promijeniti, jer me voli. A zapravo je bilo sve gore – priča na početku razgovora Čurčićeva i dodaje da će Slavnić šutnuti Anđelu čim je “izgustira”.

Ne bih da pričam šta je sve radio, da ne potresam našu djecu. Ćutala sam i tješila sebe da će se promijeniti, a bilo je sve gore * I Anđelu će ostaviti, ona mu je usputna stanica, kaže za Informer Ana Ćurčić.

Neću mu se vratiti

– Ona mu je usputna stanica. Do kraja rijalitija će je ostaviti i moliti mene da mu se vratim. To se neće desiti, jer nemam emocije prema njemu. Ubio je sve u meni – kaže ona.

Ana dodaje da se Slavniću Anđela svidjela još prošle godine.

– Zapazio ju je u prošloj sezoni rijalitija “Zadruga”. Govorio mi je da je ona dobra riba i da treba da pobijedi. Hvalio ju je na sva usta, ali nisam mogla ni da sanjam da će biti s njom. Pošto je neradnik, kog sam izdržavala, po cijeli dan i noć je gledao “Zadrugu” dok sam bila na poslu. Radila sam u svom salonu ljepote u Zemunu, a on je sjedio kod kuće. Ali ništa mi nije bilo teško da činim za njega jer sam ga voljela. Dok je bio u zatvoru, čekala sam ga i brinula o njegovoj kćerki. Gledala sam je kao svoje dvoje djece. I njoj je teško zbog svega što joj otac radi u rijalitiju, kao i njegovoj majci. A Moka ko Moka, on da može, kupio bi sina parama. Vidio ga je samo nekoliko puta u životu.

Brani Aleks od Zvezdana

Ana se zbližila sa Aleks Nikolić, iako je kod kuće plakala jer se starleta muvala s njenim bivšim mužem. Ipak, ona se prema Aleks postavila kao prava zaštitnica.

Teško joj je

Ana ne krije da joj je teško što ju je Zvezdan poslije 15 godina veze prevario i javno obrukao.

– Patim i dalje! Biće mi teško da gledam Zvezdana i Anđelu kako se ljube, ali ću se truditi da mislim na sebe i budućnost moje djece. U rijaliti sam ušla zbog para, ali i da se osvetim Zvezdanu. Želim da pružim podršku ženama koje muževi varaju! Biću jaka za sve njih – ispričala je Ana za Informer pred ulazak u rijaliti.

Zvezdan van kontrole

A kada je ušla u “Zadrugu”, izbio je pravi haos! Zvezdan je prvo bio zaprepašćen, a potom je pobjesnio. Prvo je polupao pola imanja, a zatim uzeo nož i zabio ga u desnu ruku! Onda je i verbalno počeo da vrijeđa Anu.

– Možeš da mi popušiš ku*ac! Ajde, degradiraj me, cinkarošu jedan. Drukaj me! Došla si da pokažeš da sam monstrum, dušmanko jedna. Ušla si, klošarko, da bi me izbacila. Nisi ti žrtva, nego folirant – uralo je Slavnić, a Ana mu je zapušila usta:

– Ja sam tvoja žrtva! Tako si se ponašao godinama kod kuće!

Olja: Primitivnijeg i glupljeg od Zvezdana nisam vidjela

Starleta Olja Crnogorac prokomentarisala je Zvezdana Slavnića za kojeg nije imala lijepe reči uopšte:

– Ljudi, ja s ovakvim ljudskim otpadom ne bih živjela ni da imamo šestoro djece, da nemam leba da jedem, da od mene i njega zavisi opstanak ljudske rase… Rekla bih mu: “Odje*i, psihopato”, i direkt nogom u glavu! Ja primitivnijeg, glupljeg, neelokventnijeg muškarca, koji dvije proste sem psovke ne zna, od Zvezdana Slavnića nisam u životu vidjela. A nagledala sam se raznih idiota, piše Informer.

