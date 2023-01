“RASLA SAM BEZ OCA, idem na PSIHOTERAPIJE!” Ana pred milionima otkrila “Uveo me u raj, ali zaključao u PAKAO”

Ana Ćurčić, bivša dugogodišnja devojka zadrugara Zvezdana Slavnića, ušla je u Zadrugu i postala ravnopravni učesnik, što je Slavnića dovelo do tačke pucanja, budući da ju je prevario i ušao u vezu sa zadrugarkom Anđelom Đuričić.

Prije ulaska u Zadrugu, Ana je gostovala u emisiji na televiziji Pink i tom prilikom je govorila o odnosu sa Slavnićem, ali i o svom životu.

– Ja uopšte nisam bila pametna. Ja imam prvi brak i djecu. Sa Zvezdanom sam uložila puno truda, ljubavi, sklona sam da idealizujem partnera. Mislim da mi to potiče od toga što sam odrasla bez oca, a jako se bavim psihologijom. Idem na psihoterapije, radila sam Frojdov tekst, išla sam na terapiju: Šta očekujem od svog muškarca. – počela je Slavnićeva bivša, pa poentirala:

– Kad sam uradila taj test, psihoterapeut mi je rekao: Pobogu Ana, tebi toliko nedostaje očinska figura. Ja sam nabrojala da me ušuška, da me mazi, pazi, ljubi, a to je ego djeteta. Ja sam juče izjavila ‘uveo me u raj, ali zaključao u pakao’, mislim da je ovo rijedak slučaj ovakve manipulacije. Ja sam njemu slijepo vjerovala – rekla je Ana, piše Srbija danas.

