ZBOG MAJINE DISKVALIFIKACIJE RIJEŠIO DA NAPUSTI ZADRUGU! Filip Car krivi sebe za sve: PRESKAČE ZID!

Jutros se dogodio pravi haos u Zadruzi kada su se Maja Marinković i Filip Car opet, po ko zna koji put, posvađali. Ipak ovog puta je došlo do nezapamćene agresije, piše Srbija Danas.

Maja je, naime, plačući izletjela iz Bijele kuće i polupala cijeli prozor! Osim što je po njoj popadalo staklo sa ogromnog dvorišnog prozora, na Marinkovićevu se srušio i čitav okvir, a brzinom munje su joj pritrčali momci iz obezbjeđenja, kao i pojedini zadrugari.

Marinkovićeva je izvedena iz Zadruge, a Car se ne nosi baš najbolje za stresom čitave situacije.

Car mahnito trčkara po dvorištu i drži monologe pokušavajući da se opere od čitave situacije.

Njega grize savjest jer smatra da je Maja eksplizivno djelovala jer je odbijao da prizna njihovu vezu za zvaničnu, te je sada obavijestio Janjuša i Zvezdana da će je priznati javno za svoju djevojku.

– Gotovo. Sa njom sam do zadnjeg dana. Kad se završi rijaliti, neka je pokupi otac, ja se vraćam u Crikvenici – započinje Car.

– Još kad bi to moglo, bilo bi divno – bio je ciničan Zvezdan.

– Nema šta. Ja ću tako postaviti u glavi. Svaki dan ću se šaliti sa njom da je zanimam. Sutra ću ustati za vrijeme klipova i kazat ću javno da smo u vezi. Neću gledati nijednu djevojku – kaže Filip Car.

Car je dalje u klipu otklrio da se najviše plaši da Maja nije diskvalifikovana zbog svog nasilnog ponašanja kao prošle godine. Stoga je indirektno zaprijetio, ako Maju ne vrate u rijaliti, da će preskočiti ogradu.

– Ona sada ako ode, ja ću preskočiti, ja ću isto otići. Ne mogu se nositi sa tim da ona bude diskvalifikovana. Ona je prošle godine bila diskvalifikovana, a ja nisam to mogao podnijeti. To je to – rekao je Car.

Svi čekamo da vidimo šta će produkcija odlučiti.

Potom je došao i Zola da sazna šta se desilo, a šta je još čuo možete da poslušate u nastavku:

