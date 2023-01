PREKID EMISIJE – Zvezdan NASRNUO na zadrugara na pomen djeteta: Čuju se URLICI i jaukanje – KRAJ!

Tokom radio-emisija “Amnezija” koju vode Osman Karić i Marko Janjuševi Janjuš. Došlo je do žestoke svađe između Nece Lazića i Lepog Miće, a onda se u programu pojavio i Zvezdan Slavnić, oko kojeg su i ušli u klinč.

– Dijete od 20 godina priča o braku, kad se bude oženio može da priča. Brak treba da štiti neko ko je u braku. Dokle je došlo kad o braku razmišlja i brani ga Neca. Ja sam u braku i moj brak je pošten. Ja želim njemu uspjeh u životu, pa nek sve stekne – govorio je Mića.

– Ne, nego ću da radim ono što rade tvoje djevojčice. Ja sam radio šta sam radio i obilo mi se o glavu – dodao je Neca.

– Imaš zeleno svijetlo da kažeš šta god želiš, vrijeđaj me, samo nemoj dete da mi spominješ. Praviš se kao da ne razumiješ šta hoću da kažem. Pričaj kako god hoćeš od ovog trenutka, dajem ti zeleno svijetlo. Vidim kako ćeš da se upliš za mene, iako ti ja ne dajem povoda – pričao je Zvezdan.

– Ti daješ povod ljudima da ti komentarišu – poručio je Lazić.

– Većinu stvari koju ti misliš 99% ljudi boli k*racf šta radi, oni to pričaju da bi bili u centru pažnje. Imaš pravo da radiš šta hoćeš. Čovjek ti je rekao šta je imao – ubacio se Janjuš.

Neco, ne smiješ da budeš napadan i neutesan, moraš da imaš svoju granicu – dodao je Osman.

– Zvezdane, ti si meni rekao da sam g*vance za vrijeme “Nominacija” i naravno da ću da te udarim na komplekse – dodao je Neca.

– Juče smo pričali, ja sam te zamolio i rekao si mi da nećeš. Ako misliš da si toliko pamaet, treba da vodiš normlanu konverzaciju. Ako misliš da treba da me vređaš, kaži šta hoćeš. Ja sam ti rekao da u tom ludilo samo ne kažeš nešto za moje dijete. Sve to što radiš je mnogo gore, nego što ja radim. Način na koji pričaš i na koji to uradiš, nisi imao limunadu. Više će da se ispoštuje što ću ja da ispadnem nešto i neću lagati, nego što će se vidjeti da ta tvoja srčana priča… Ti ne možeš da osuđuješ, moj postupak može da ti se sviđa ili ne. Ne možeš da dobiješ na težini ako laješ, grizeš, bićeš simpatičan, ali težine nema. Vrijeđaj me slobodno, ja ću nekako da se smirim i okej. Ja ti drugarski kažem, savjetovao sam te kad si imao probleme i za brata – govorio je Zvezdan.

– Ti prije nego što si ovo uradio rekao sam da te vidim kao čovjeka koji je pokazao dobre karakteristike i da ćeš me razočarati ako sve to padne u vodu – dodoa je Neca.

– Ako tvoj najbolji drug prevari ženu da li ćeš da se družiš sa njim? – pitao je Janjuš.

– Ne… Dobro, pretjerao sam sad. Ja sam sa Bebicom imao raspravu i osudio sam ga za sve postupke. Zašto ja tebi ne mogu da kažem šta mi smeta? Ako Matoru znaš, ona se 100% da u svim odnosima, ona srčano skače kad misli da su pogriješili, a i kad ih brani. Imam pravo i ja da skačem srčano – nastavio je Lazić.

– Mića je ovdje došao i izvređao me na pravdi Boga. Janjuš kaće da kuću boli uvo za ovu temu, ne pričaju sve najgore. Mića kaže da pokušavam na bilo koji način da se istakenm, dobro. Ja ne želim više da pravim gluposti – govorio je Neca, piše Srbija danas.

Detaljnije u nastavku teksta.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari