ŠOK! Anđela NAPUŠTA RIJALITI zbog ulaska Zvezdanove ŽENE: “Mene je SRAMOTA da je pogledam u OČI”

Gosti u radio “Amenziji” kod Osmana Karića i Marko Janjušević Janjuša su Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić. Progovorili su o svom odnosu, i Zvezdanovom kratkom fitilju.

– Između vas je ljubav i vjerovatno te je ljubav natjerala na to, ali nepovratno su i devojke koje si osuđivala bile – rekao je Osman.

– Naravno, nisam ih tad razumela, nisam dozvoljavala da nekog zauzetog gledam na taj način. Počeli smo kao drugari, a kasnije se ovo izdešavalo. iz ove perspektive verujem da je bila ljubav između nas, na nama je da li ćemo da se borimo za ovo što osećamo i želimo. Nikad ja nisam vređala, samo sam bila zastupnik toga. Nije mi krivo ništa što sam pogazila zbog njega – rekla je Anđela.

– Da li se kaješ zbog roditelja možda, da li razmišlljaš kako se osjećaju i šta doživljavaju? – pitao je Osman

– Bolje je Anđela, veselija je, nije kao kad sam ja došao, taj period im je bio baš kritčan – rekao je Janjuš.

– Zvezdane, brate moj, kad si ulazio ovdje, da li si znao gdje ulaziš, da li si gledao? – pitao je Osman

– Gledao sam sezonu gdje ti je sin bio. Ima ovo sličnih tačaka sa koledžom, tamo se desi problematika, digne tenzija – rekao je Zvezdan.

– Tamo nema žena – rekao je Janjuš.

– Čim sam uradio ovo što sam uradio, kriv sam – rekao je Zvezdan.

– Ti si svoju slabost oktrio, ne voliš da se vređaš. ALi Neca ne zna šta može ishitreno da kaže jer nije živeo u naše vreme. Dejan Dragojević da ti uđe kasnije, on bi te izbacio u sekundi – rekao je Osman.

– Sve to stoji, daos am sebi za pravo da nikoga nisam opsovao, rekao ružnu reč. Ja radim po difoltu, volim da pomognem. Pokušaću da se smirim – rekao je Zvezdan.

– Imaćeš uspona i padova još mnogo – rekao je Osman.

– Da je bilo ko osim Nece bio, prošao bi isto… Posle svađe sednem i kažem sebi, je*ote Bog da sam stigaod o njega, šta bih mu uradio. Mislim ja znam, uhvatio bih ga za mu*a i izv rnuo, ali šta da sam ga stvarno udario, prođe me jeza. Jer ja ne ostanem bez para, ja idem u CZ – rekao je Zvezdan.

– Da sam ja devedesetih svakom Neci otvarao glavu, šta bih imao od toga – rekao je Osman.

– Lakše bi mi bilo da sam se sa Carem posvađao, Car zna te stvari, razume se i idemo do kraja obojica, a ovako niti sam da krenem, niti da stanem – rekao je Zvezdan.

Čovek mora da zan za strah. Iamš devojku, uživajte u ljubavi i dokaži ocu da možeš da budeš bolji – rekao je Osman.

– Ako je ona srećna sa tobom, treba i roditelji da budu srećni, samo je to malo mentalitet drugačiji – rekao je Janjuš.

– Kaži mi Anđela da li se saosećaš sa njegovom bivšom ženom? – pitao je Osman

– Nemam šta da komentarišem, mene je sramota jer sam ja prva koja je sauičesnik u tome sa njim. Kad bi on meni to napravio, slična situacija kao u subootu, možda sam i zaslužila da se desi. Kad ja kao slobodna nisam razmišljala dok sam mu se približavala, što bi neka druga razmišljala. Za mene Aleksandra nije kriva, ja uvek krivim muškarca za to iako u našoj situaciji krivim sebe, eto jedino jer mi je bila drugarica – rekle je Anđela.

– Kako bi reagovala kad bi videla njegovu ženu? – pitao je Janjuš, piše Srbija danas.

– Vjerovatno bih izašla, 99 posto – rekla je Anđela.

– Ja kad bih je vidio, spustio bih glavu i ćutao – rekao je Zvezdan.

