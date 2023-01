“OZBILJNO JE PSIHIČKI NAŠTELOVANA, U STANJU JE DA FOLIRA…” Bivši dečko urnisao Anđelu – otkrio šta mu je uradila

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su glavna tema prethodnih nedelja u “Zadruzi”. Zvezdan je ostavio svoju nevjenčanu suprugu Anu nakon petnaest godina i upustio se u romansu sa Anđelom.

Na iznenađenje mnogih, Veliki šef je juče najavio da će za vikend uvesti Anu na velelepno imanje u Šimanovcima. S obzirom na to da su Anđela i Zvezdan najavili da će pobjeći iz rijalitija ukoliko Ana uđe, ostaje nam da ispratimo da li će se to zaista i dogoditi.

Mnogi komentarišu da se Anđela prošle godine folirala i da je glumila da je moralna. Osuđivala je sve devojke koje su nekome rasturile brak ili vezu, a sada je i ona to učinila.

Prošle sezone je njen bivši momak, Mateja Matijević, bez dlake na jeziku komentarisao njeno ponašanje u rijalitiju. Istakao je da se sve vrijeme folira i da laže kada je njihov odnos u pitanju.

– Mislim da je Anđela u stanju da 97 mjeseci ne bude ono što jeste. Mislim da je ozbiljno psihički naštelovana, ozbiljna jačina. Ne želim ništa da spominjem sad zašto je to tako. Mislim da život koji si imala i situacija koja ti se desila da ti je psihu podesila na terminatora. Mislim da si ozbiljno jaka u glavi i da si u stanju da foliraš deset mjeseci Zadruge. Dosta si lažna i dosta si slagala kada je naš odnos u pitanju i zato dobijaš mali budžet. Nemam lijepo mišljenje o tebi zbog svega toga. Pokušala si u gomili situacija da me predstaviš mnogo lošijim nego što jesam. Ja tebe jesam psovao, ali mislim da su to one kliše psovke jer nisam znao šta da radim u određenim momentima – rekao je Mateja tokom podjele budžeta.

Ovaj video na kom Matieja govori o Anđeli je sada postao viralan na društvenim mrežama i mnogi komentarišu da je on za sve bio u pravu.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari