“TEŠKO MI JE DA PRIČAM, ŠARMIRALA ME I ISKORISTILA!” Janjuš nikad iskreniji, otkrio DETALJE odnosa sa NJOM

Zadrugarima je pristiglo pismo Velikog šefa, te su dobili zadatak da odaberu najšarmantniju osobu.

Svako od njih dobit će svoju riječ i svojih pet minuta kako bi iskazao svoje viđenje na ovu temu, a red je došao na Marka Janjuševića Janjuša.

Janjuš je pomalo stidljivo naveo zadrugarku koju je podržavao još prije nego što je ušao u Bijelu kuću.

– Na prvo mjesto ću da stavim Sauera. Dalje, na drugo mjesto ću da izaberem jednu prelijepu devojku koja me je šarmirala prije tri, četiri godine, uzela je moju pažnju četiri mjeseca. Moju mladost, moje neiskustvo, moju nevinost u to vrijeme. To što me je iskoristila i otišla na drugi put. Nikada nisam oprostio što je vodila ljubav sa mnom i nestala i nikada neću. Teško mi je da pričam, izabrat ću Aleksandru. Na treće mesto stavit ću Kerića – rekao je Janjuš, piše Srbija danas.

Šta su to sve ostali zadrugari rekli, pogledajte u narednom video zapisu.

