SKANDALOZNO PONAŠANJE ZVEZDANA NE PRESTAJE! Slavnić zafrljačio bubicu PRAVO U Anđelu, kamera usnimila STRAŠAN ČIN

Zadrugar Zvezdan Slavnić je preksinoć imao izliv besa prema svojoj devojci, Anđeli Đuričić, na koju je bacio bubicu koja ju je srećom promašila!

Zvezdan je, naime, došao do “tačke puc.nja” kada je došao da se izvini Anđeli jer je pokušao da poljubi Aleksandru Nikolić, koja ga je odbila. Međutim, umesto do pomirenja, došlo je do konflikta kada je Slavnić rekao da će napustiti “Zadrugu”, zbog čega je Anđela krenula za njim i uzela mu jaknu.

Zvezdan je hteo da otme svoju jaknu od nje, pa je zgrabio Đuričićevu i bacio je na krevet, što je izgledalo vrlo nas.lno.

Kada mu to nije uspelo, Slavnić je izleteo napolje, a Anđela je krenula za njim, kao i Lepi Mića.

– Budi muško, stani, bar jednom budi muško – govorila mu je Anđela, što je njega dovelo do ludila i krenuo je da urla na nju, a potom i uzeo svoju bubicu i zafrljačio je do te mere da je ona sagla glavu, a Mića je pridržao.

U nastavku videa se vidi da je nije udario, ali je nastavio da je tera od sebe:

– Beži od mene u p**ku materinu bre više – vikao je.

– Šta ja treba da uradim da bi ti bila zadovoljna! Beži od mene bre, tamo, mrš!

– Ma.š bre više od mene, već si ovo govorila, to si radila više puta, m.š, nisam znao za to – nastavljao je.

– Okej, ali šta? – govorila je Đuričićeva zbunjeno.

Anđela je iz ove svađe izašla nepovređena, ali samo pukom slučajnošću, zato što se na vreme izmakla, piše Srbija danas.

