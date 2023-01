“OBMANULA ME, LJUBILA SE SA OŽENJENIM MUŠKARCIMA!” Filip i Aleks u okršaju – Želi da me ogadi svima

U okviru emisije ” Gledanje snimaka” zadrugari su pogledali video klip Filipa Cara i Aleksandre Nikolić. Po snimku bi se reklo da se Car i Aleks na nedavnoj žurki krišom gledaju, piše Srbija Danas.

– Da li si primijetila poglede – pitala je voditeljka Ivana Šopić Aleksandru.

– Primijetila sam da je pogledao par puta. Iskreno, i ja sam njega. Neću da lažem. Sad ja malo više okrećem na šalu, ali bilo pa prošlo. Bilo mi je u trenutku sve teško i sviježe. Za Novu godinu sam bila sa Filipom, pa ga poslije vrlo kratkog vremena vidim u drugom odnosu. Poslije svih ružnih riječi meni upućenih je prošlo, sad mi je sad sve ravno. Sad kad ga pogledam, isto mi je kao da gledam u Adama, Miću i ostale – govorila je Aleks.

– Zašto te Car provocira za taj dres što nosiš – pitala je Ivana.

– Nije Dejanov, dres je moj. Jeste mi Dejan poklonio, ali to je poklon. Šta me briga – nasmejala se Aleks.

– Jedno vrijeme sam gledao ispod stola, pa sam ušao u rernu – provocirao je Car.

– Njoj je bilo jako teško iskreno, pričale smo. Videle smo te poglede, i sama sam primijetila. Djevojka se raspada. Jedno vrijeme kao da je bila na sahrani, poslije sam je natjerala da večera. Kada sam pričala sa Filipom, rekao mi je da sam pristrasna. Ne znam zašto, ali on ima neverovatnu reakciju kada priča o njoj ili kada neko drugi govori bilo šta. Danas mi je sama od sebe rekla da se ohladila od njega, mada joj ja ne verujem – rekla je Zorica.

– Slušao sam je šta je rekla, smatram da priča istinu. Zašto se ne bi ohladila tako brzo, kada je mogla vezu od deset meseci da ohladi bez problema. Pričali su mi da se jako loše osjeća, tako da sam namerno gledao samo da se i sam uverim. Tada sam i došao do zaključka da je ona najveći folirant. Ona je ovde došla biciklom, nema pojma šta se dešava, ona je Paraskeva. U početku sam joj vjerovao, mislio sam da ju je Dejan gurnuo u sve ovo, a na kraju sam shvatio da je sve potpuno pogrešno – pričao je Car.

– Ne možeš ni od koga da napraviš mene, to moraš da znaš – nasmijala se Aleks.

– Nije mi žao što sam raskinuo sa ovom djevojkom. Obmanula me je, takvi su me drukali, po muriji izdavali. Zaboravili smo to što je bila zaljubljena u čovjeka koji ima 51 godinu, ženu kod kuće i djecu. Ljubila se sa Tomom Panićem koji takođe kod kuće ima Nadeždu i dijete! Ali to smo zaboravili, jer je ona fina i sjajna. Ma nemojte molim vas – vikao je Filip.

– Ne znam šta ovaj čovjek hoće od mene. Želi da me ogadi svima. Više niti ga mrzim niti volim, skroz ravna linija, ne interesuje me. On se ponaša kao da me drži u šaci – vikala je Aleks.

– Je*e se meni sa kim si ti bila napolju i šta si radila – vikao je Filip.

– Pa ne ponašaš se tako! Ivana, nisi svjesna šta je on mene sve ispitivao, za skoro sve sam rekla da nije istina – vikala je Aleks.

– Hajde sve što si rekla da ćeš reći na intervjuu, reci mi ovdje i sada – izjavo je Car.

– Neću, ne pada mi napamet, neka znaju gledaoci, šta mene bruga šta ti misliš – odbrusila je Aleks.

