Anđela pravda akciju sa Zvezdanom: Ja znam da me moji i njegovi podržavaju!

– Prošle godine su te roditelji ponosno čekali, šta misliš kako im je kada si imala se.s u lajvu? – upitao je Darko.

– Mislim da će me svakako čekati, oni vole svoju djecu. I da ub.jem čovjeka, stali bi i za mene. Ovim putem ih pozdravljam, znam da sve podržavaju. Vjerujem da i ovo podržavaju. Bitno mi je da znam i da me moji i njegovi podržavaju – rekla je Anđela.

– Da li misliš da će te ove godine isto dočekati i da podržavaju što su gledali svoje dijete u lajvu se.s? – pitao je Darko.

– Smatram da bi me sačekali. Mislim da su se djevojke ove strašno ponašale pa su ih sačekali roditelji. Oni su mogli od mene da vide da sam ušla u vezu sa njim, da mi zamjeraju neke stvari… Podržat će me u svemu što uradim sa njim, osim nekog fizičkog kontakta ili ako imam se.s sa više muškaraca – kazala je Anđela.

– Opet ih ponižavaš – dodala je Marija.

– Neka ja završim pa neka kažu! Nisam bila sa njim pa ću ići sa više njih, on me jedino zanima. Da li će biti presrećni vjerovatno i neće. Što se tiče mog ponašanja, izuzev ljubavnog odnosa… da ja bih se udala za njega, neka me osude ne zanima me! Naravno da će me sačekati, nikada nisam nikoga ogrebala ili udarila – rekla je Anđela.

– Ne razumijem koje vaspitanje – dodala je Marija, piše Pink.rs.

