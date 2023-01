‘DJELUJEŠ KONSTANTNO NERVOZNO’ – Matora rekla Anđeli sve u lice za Zvezdana, pa joj priznala da ima LOŠU NARAV!

U vaše odnose ne želim da se petljam. Bila sam i ja takva kao ti, ali to je nesigurnost u sebe. Meni nije normalno da mu ne pereš veš, da mu ti ne spremaš hranu. Ne znam kakva je vaša relacija, djeluješ konstantno nervozno! Nama je zanimljivo kada ga gledaš pogledom, ali on ne želi da ispadaš psihopata. Nisi neko ko će da posluša savjet, imaš takvu narav – rekla je Matora.

Sada sam ja jako mirna, jer želim da se promijenim – dodala je Anđela.

Nemoj da me pitaš šta ja pričam sa njim, neću ti prenijeti, nisam taj lik. Trebaš da slušaš Zvezdana, mnogo ste nervozni oboje! Vi trebate da raspravite, jer on je neko ko je druželjubiv. Ti njegovu pažnju imaš apsolutnu, dokazao ti je to, ne znam šta više da uradi. Ti si neko ko je vezan samo za krevet, ti si ovdje i u krevetu. Mislim da on ima razumijevanja u tebe, mora da ti dobre do glave. Njemu smeta tenzija – rekla je Anđela, piše Pink.rs.

Facebook komentari